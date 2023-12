Pochi de Gossipeame es una periodista que se dedica a subir diariamente información sobre el mundo de la farándula. Marcia Frisciotti, como en realidad se llama, tiene muchos seguidores que le envían noticias sobre los famosos y muchas otras, las consigue ella.

En este caso, lo que subió no fue una noticia en principio, pero lo que sí hizo, fue volver sobre una herida que Zaira Nara y Paula Chaves aún no pudieron cicatrizar: su pelea. Y es que no es fácil dejar ir una amistad después de tantos años, que está en el centro de los medios nacionales y que, además, se relaciona con parte de la familia.

La historia de Pochi de Gossipeame que se hizo viral

Para entender la historia viral de la periodista, primero hay que recordar el escándalo entre las modelos. Ellas eran grandes amigas hasta que, tristemente, este año decidieron cortar lazos. La razón fue muy simple: Zaira Nara comenzó una relación con el exnovio de Paula Chaves. Facundo Pieres había estado a punto de casarse con Paula, por lo que no era un exnovio más.

Paula Chaves y Zaira Nara

La amistad entre ellas era tan fuerte que, incluso, Chaves eligió a Nara como madrina de su hija más chiquita, Filipa. Lamentablemente, al estar distanciadas en la actualidad, la pequeña perdió contacto con su madrina.

Igualmente, Filipa tiene otras “tías” a donde va a pasar el rato. "La llevé de sorpresa a ver a su persona favorita en el mundo", escribió Paula Chaves en Instagram, etiquetando a Mery del Cerro. La ex Casi Ángeles también es una íntima amiga de Zaira Nara, pero en esta ocasión, se reunió con la esposa de Peter Alfonso debido a que Mila y Cala, sus hijas, son muy amigas de Filipa.

La historia de Pochi de Gossipeame

Pochi de Gossipeame, por su parte, añadió un poco de picante a la tensa situación. La periodista subió la historia de Paula Chaves, donde estaba FIlipa, y escribió: “Cuando sentís que elegiste a la madrina equivocada…”. Obviamente, haciendo alusión a Zaira Nara.

