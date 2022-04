Paola Krum habló sobre los rumores de romance con Benjamín Vicuña

Paola Krum y Benjamín Vicuña protagonizan una de las parejas más queridas de la televisión argentina actual en "El primero de nosotros".

Las escenas de intimidad entre los actores se vieron tan reales, que enseguida comenzaron a surgir rumores de romance entre ellos.

Sin embargo, Paola Krum se encargó de desmentirlos en una entrevista que dio a Catalina Dlugi en "Agarrate Catalina"

"Fue un placer trabajar con él pero no tenemos ni siquiera una relación de amistad. Somos compañeros de trabajo. Yo lo quiero un montón pero no tengo ningún vínculo".

Luego, la ex de Joaquín Furriel agregó: "Cuando salió ese rumor la verdad que me quedé tranquila porque la verdad que no tiene nada que ver sabía que se iba a caer"

Paola Krum y Benjamín Vicuña en "El primero de nosotros".

Paola Krum enamorada

Paola Krum también habló de su relación con el actor Iván Espeche: "Fue mi novio de cuando tenía 21. Y en ese momento yo estaba fascinada con él pero hubo como un desencuentro. Estuvimos de novios un tiempo y se terminó. Y siempre me pareció el hombre más bello del mundo".

Ante la consulta de Catalina Dlugi sobre quién fue el celestino que los volvió a juntar, Paola Krum contó: "Él empezó. Se ve que le había quedado algo pendiente. Yo lo veía como algo terminado. Empezó a llamarme, después a vernos y acá estamos. Es una linda historia".

Por último, la ex de Joaquín Furriel señaló: "Vivimos en casas separadas. Él tiene dos hijos y yo a Eloísa. Por ahora está bueno".