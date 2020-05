La reacción de la hija de Paola Krum y Furriel al verla con Pablo Echarri teniendo sexo

Paola Krum vivió un inesperado y gracioso momento con Eloisa, la hija de 12 años que tiene con Joaquín Furriel, luego de que juntas vieran una apasionada escena de sexo entre la actriz y Pablo Echarri. En los últimos días, Telefe está transmitiendo un repaso de sus “grandes hits”, y así vuelven a la pantalla del canal los primeros capítulos de sus programas más populares. El martes pasado fue el turno de "Montecristo", y Paola le propuso a su hija verlo juntas, cosa que sucedió.

Lo más cómico sucedió cuando la niña vio una apasionante escena de sexo entre Echarri y su mamá, y cuestionó a la actriz. Según contó Krum en "Por si las Moscas, el programa de la Once Diez por Radio de la Ciudad, la niña le dijo: "A mi nadie me pidió permiso". “Lo que me mató fue la ocurrencia que tuvo cuando vio la escena en la que Pablo me saca la parte de arriba y nos besamos. Mi hija estaba viendo todo y me dijo ‘a mí nadie me pidió permiso’”, exclamó entre risas.