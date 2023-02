Alejandro "Papu" Gómez es uno de los 26 jugadores que formaron parte de la Selección Argentina en el mundial de Qatar 2022. Uno de los que hicieron historia aquel 18 de diciembre de 2022, cuando la Scaloneta le ganó la final del mundo a Francia por penales luego de empatar 3 a 3.

En el medio del mundial, El Papu sufrió una lesión en el partido contra Australia que lo marginó el resto de la copa. "Gracias por los mensajes, son los mejores. La operación salió bien", escribió el ex jugador de Atalanta en sus redes sociales junto a una foto de él en el hospital.

Papu Gómez habló luego de haber sido operado con éxito

Antes de la operación, el jugador había subido una foto de su tobillo y puso: "Así empezó todo, no me arrepiento de nada. Di todo de mí por ganar la Copa del Mundo y hoy mi tobillo lo está pagando, pero que hermoso fue ese sacrificio, ese mismo esfuerzo que hice para volver dos meses después en el Sevilla, intentándolo todo".

"Toca operarme porque eso que hicimos no bastó para mejorar el tobillo. Toca barajar y dar de nuevo. No será nada fácil, iré día a día, con la convicción y la tranquilidad de dar todo de mí como lo he hecho siempre", escribió en la misma publicación. Lo cierto es que le llevara un tiempo de recuperación, pero volveremos a ver al Papu en las canchas.

