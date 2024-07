El futbolista de la Selección Argentina reveló cómo se siente al leer los fuertes comentarios que le dedican a su novia en Instagram. Así reaccionó Alexis Mac Allister a las fuertes críticas que recibe Ailén Cova en redes.

Ailén Cova, la novia de Alexis Mac Allister, fue la amiga del futbolista durante toda su vida, pero recientemente ha sido señalada como la tercera en discordia en la pasada relación del jugador con Camila Mayan. Esta situación ha llevado a Ailén a recibir numerosos mensajes negativos en Instagram, tanto en su cuenta como en la de Alexis.

Todo esto comenzó luego del mundial de Qatar de 2022, en las fiestas navideñas en Argentina cuando el jugador de la selección terminó la larga relación que tenia con su ex Camila Mayan tras haber pasados juntos el cumpleaños de Alexis en diciembre de ese año. Unos días después de la separación, se lo vio al atleta junto a la nueva pareja que solía ser una vieja amiga y confirmó las sospechas de que habría sido algo planeado por el colo Mac Allister durante ese tiempo. Desde entonces, la nueva pareja es criticada en redes sociales.

Aílen Cova y Alexis Mac Allister.

Cansado de las acusaciones y del acoso constante hacia su novia, Alexis Mac Allister decidió hablar al respecto. “A mí en lo personal no me influye para nada lo que se dice, porque estoy acostumbrado desde chico a escuchar cosas y a que digan tantas barbaridades, que ya hoy por hoy da igual”, comentó en una entrevista con Matías Martin en Urbana Play.

Alexis Mac Allister habló del odio que recibe Ailén Cova en las redes

El futbolista admitió que le duele ver los comentarios hirientes dirigidos a su novia. “Me duele un poco por mi familia, obviamente, y por mi novia en especial, porque sé que ella no está acostumbrada a este tipo de cosas. Recién está entrando en un mundo donde se está dando cuenta de un montón de cosas, que tiene lo bueno y lo malo. Cuando le pega a mi familia, ahí sí ya no me da. No me gusta para nada”, expresó con firmeza.

Con estas declaraciones, Alexis Mac Allister busca poner un alto a los ataques en redes y proteger a su pareja y familia del odio injustificado.

JCR