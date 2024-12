Wanda Nara pasó una especial noche de lunes, ya que celebró su cumpleaños 38. La modelo celebró en su casa de Santa Bárbara, junto a una multitud de seres queridos, entre los que se destacaba su familia y amigos. L-Gante fue uno de los primeros en estar ahí, quien cumplió el rol de organizador y cantante principal de la fiesta. Sin embargo, pareciera que no todos están contentos con su relación. Uno de los que se mostró incómodo fue el hijo mayor de la conductora, Valentino López.

Después de tantos años intentar, L-Gante y Wanda Nara disfrutan del amor que los une. El cantante siempre tiene gestos tiernos con la modelo, mientras que ella intenta unirlo cada vez más a su familia y su círculo cercano. Sin embargo, y a pesar de que muchos están en contra, ellos siguen luchando para mantenerse juntos. Por eso, para el cumpleaños 38 de la conductora de Bake Off, el artista decidió ponerse al hombro el rol de organizador y animador de la fiesta, haciendo un gran evento nocturno en Santa Bárbara.

Entre algunos de los invitados, estuvieron los hijos de Nara: Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella. A pesar de que algunos son menores, decidieron no perderse el festejo y le mostraron a su mamá lo mucho que la aman. El que más llamó la atención de todos fue su hijo mayor. El jugador de River no solo la saludó por redes sociales, sino que se mostró junto a ella en diversas ocasiones.

Pero si bien tanto L-Gante como Valentino aman a Wanda, eso no quiere decir que entre ellos hay una buena relación. El cantante de RKT ya había contado que tuvo encuentros con los hijos de su pareja por la Play Station; sin embargo, no le dio demasiada importancia. En esta ocasión, fue el hijo de Maxi López el que hizo un particular gesto, que provocó que los seguidores dudaran de si había una buena relación.

Al momento de soplar las velitas de la torta, L-Gante se acercó a la mesa principal, donde Wanda Nara estaba junto a sus hijos. El músico le regaló un gran ramo de flores y sorprendió a su pareja. Ella, emocionada, lo acercó y se dieron un tierno beso. Sin embargo, sus seguidores se dieron cuenta, de inmediato, que esto no le gustó a Valentino. El joven, quien sonreía un tanto incómodo, mostró un gesto de desacuerdo y se tapó la cara.

Rápidamente, los seguidores de Wanda Nara y L-Gante lo notaron, y no dudaron en opinar al respecto. A pesar de esta situación, la modelo pasó un excelente cumpleaños y todos sus invitados lo compartieron en sus redes sociales. La relación que tiene con el artista parece motivarla para bien, mientras sus hijos lo aceptan, pero pareciera que no les termina de convencer. Esto recién empieza, y hasta el momento no hubieron encuentros fuertes entre ellos.

