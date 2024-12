La separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi empezó hace tres años y se extiende hasta hoy con polémicas, medidas judiciales y nuevos amores. En este sentido, para la empresaria existen dos culpables: su exmarido y la China Suárez.

A partir de esto, la conductora de Bake Off Famosos no olvida el conflicto en el que se vio involucrada cuando el padre de sus hijas tuvo un encuentro amoroso con la ex de Benjamín Vicuña en el año 2021, mientras ella se encontraba trabajando en Milán son su hermana Zaira Nara y el futbolista estaba en París, viéndose con la China en un hotel.

De esta manera, este año salieron viejas heridas a la luz, sobre todo después del encuentro improvisado en el restaurante de Costanera, donde los involucrados se cruzaron sin querer hacerlo y, según trascendió, Icardi terminó la noche con la mamá de Rufina Cabré.

El cruce entre Wanda Nara y la China Suárez en el restaurante de Costanera.

La Justicia respondió ante la denuncia de la China Suárez contra Wanda Nara: cuál es la resolución

Por su parte, Wanda Nara pensaba tenerlo todo olvidado, pero su ánimo de venganza, que en el fondo se mantenía vivo, renació cuando la actriz volvió a involucrarse en la polémica, y a partir de esto, la empresaria no dejó de dar declaraciones en su contra. Incluso, además de apuntar contra la China Suárez en el programa de Susana Giménez, filtró audios de la artista en los que insulta a Pampita en el 2018.

Pampita y la China Suárez posando juntas después de que se filtraran los audios de la actriz insultando a la modelo.

De esta manera, la guerra entre la conductora y la ex de Rusherking escaló a la Justicia después de que la mediática decidiera sacar a la luz los mensajes de voz que le habría enviado la actriz cuando eran amigas, después del conflicto entre ella, Vicuña y Pampita.

En esta ocasión, la China Suárez decidió llevar el conflicto a la Justicia y, según contaron en Mañanisima, mediante la medida cautelar incluida en la resolución del Poder Judicial, la actriz le impuso a Wanda Nara y un bozal legal que restringe a la conductora de realizar declaraciones públicas que puedan afectar su honor o difamarla.

Por su parte, el bozal legal tiene como objetivo evitar que Nara siga haciendo declaraciones directas o indirectas sobre la China en los medios de comunicación. En este sentido, la actriz parecería buscar que la empresaria deje de atacar su reputación y de brindar a los medios información que, en algún momento, fue privada.

El conflicto entre Wanda Nara y la China Suárez escaló a la Justicia.

Sin embargo, el futuro de la denuncia es incierto, porque todavía sigue desarrollándose, así como también lo es el vínculo de las mediáticas, aunque está claro que la relación entre ambas se mantiene tensa y con la llama de los rencores más encendida que nunca. Mientras tanto, aunque la polémica parece no tener final, ahora quedará en manos de la Justicia.

VFT