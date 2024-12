Wanda Nara reveló que busca acercarse a Mauro Icardi y fulminó a la China Suárez: "Se tiene que hacer cargo"

Si bien atraviesa algunas disputas judiciales con Mauro Icardi y apunta cada vez que puede a la China Suárez, Wanda Nara también atraviesa un gran presente amoroso de la mano de L-Gante y también a nivel profesional teniendo en cuenta que hace algunos días ganó el Martín Fierro de la Moda y eso la tiene buen ánimo. Pero este lunes debió atender algunas cuestiones relacionadas a la Justicia y se realizó nuevas pericias psicológicas y psiquiátricas y al culminar atendió a la prensa presente en el lugar.

En ese momento, la expareja de Maxi López respondió las consultas de los periodistas y dejó en claro cuál es la idea de ahora en más en cuanto al padre de sus hijas, además de atacar a la cantante.

Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi.

Wanda Nara busca tener una mejor relación con Mauro Icardi y nuevamente señaló a la China Suárez

Cada vez que habla y que sucede un nuevo episodio relacionado a su separación con Mauro Icardi, Wanda Nara es tendencia y el foco de los medios de comunicación. En esta oportunidad acudió a realizarse pericias psicológicas y psiquiátricas mandadas por la Justica, pero al salir se expresó acerca de su excompañero de vida y, además, no se guardó nada y apuntó contra la China Suárez.

“Estamos trabajando en tratar de solucionar las cosas", comenzó diciendo en relación de cómo están las cosas con el padre de sus hijas. En este sentido, le preguntaron si tenía vínculo hoy en día con el jugador profesional de fútbol y expresó: "Por ahora no, pero seguramente por lo que nos está pidiendo la Justicia, vamos a tener una buena relación".

Entre otras declaraciones que hizo relacionadas a Mauro Icardi están "el tiempo cura todo" y que "habrá paz". De esta manera, Wanda Nara se muestra positiva y confiando en que podrá tener un buen ida y vuelta con su expareja por el bienestar de las hijas que comparten y que los unirán de por vida.

Pero eso no fue todo. Wanda Nara no esquiva las consultas ni los temas más picantes, es por eso que también guardó una frase para la China Suárez. "No me llegó nada, es todo mentira. La gente se tiene que hacer cargos de sus actos, después molesta la realidad”, soltó en cuanto a toda la polémica que surgió durante los últimos días. Así, la novia de L-Gante continúa con su vida y afrontando todo lo que tiene ver con la Justicia, pero también proyectando y trabajando constantemente en lo que respecta a lo profesional.

