Paulo Dybala es uno de los futbolistas más destacado de la época. Con su labor en la Roma y el seleccionado nacional demostró su gran rol en la cancha, pero ,ahora, también mostró un talento oculto. El cordobés fue el elegido para protagonizar la publicidad italiana para la nueva película Venom: The last dance. Este gran debut fue apoyado por su esposa, Oriana Sabatini, quien no dudó en reaccionar ante el reciente estreno.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala

La reacción de Oriana Sabatini tras el debut actoral de Paulo Dybala

El futbolista de la selección argentina fue el elegido para ser el protagonista de una especial publicidad en Italia que transcurre en las calles de Roma, con el objetivo de anunciar un evento que gira en torno a la película Venom The Last Dance. De esta forma mostró sus grandes dotes actorales e impactó a sus seguidores, incluída a su esposa.

Paulo Dybala se sumergió en el mundo de este personaje Marvel; con el avance del videoclip se puede ver a las personas alrededor de él realizando su distintivo festejo de la máscara que realiza cuando mete un gol. Todo esto transcurre mientras él recorre la ciudad, mirando a todos de manera suspicaz.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Luego de que el futbolista comparta en sus redes sociales el video de la publicidad, este posteo se llenó de comentarios de fanáticos felicitándolo y poniendo me gusta. Pero lo que más impactó a los seguidores de Paulo Dybala fue el comentario que realizó Oriana Sabatini. “No bueno”, sentenció la modelo junto con un emoji que demuestra cara de enamorada.

Oriana Sabatini

El video que se viralizó de Oriana Sabatini de hace 10 años que anunciaba su futuro

Hace algunos meses se vivió uno de los casamientos más esperados de los últimos años, el de Oriana Sabatini y Paulo Dybala quienes ahora, dos meses después, siguen viviendo a pleno y llenos de felicidad su gran amor. Poco tiempo después del momento que ambos atesoran, se volvió viral un video donde le anunciaban a la modelo que se enamoraría de un deportista.

Oriana Sabatini

Todo comenzó a partir de las redes sociales, que viralizaron un video de ella del 2014 cuando una tarotista le está tirando las cartas. Oriana Sabatini era una de las actrices principales de la serie ‘Aliados’ que había estrenado el año anterior con tan solo 18 años, por lo que en ese momento no le prestó tanta atención a lo que le dijeron.

Pero esta gran predicción, se cumplió diez años después “Acá vemos un chico, pero está al revés ese chico. Vos fíjate que esto es el hombre, las cartas hablan mucho por sí mismas. Esta carta es súper, súper fálica” reveló Jimena La Torre, reconocida tarotista. Momentos después la actriz le preguntó “¿Estas cartas son parecidas? ¿O no?”.

Oriana Sabatini

"El caballo es la parte de los bríos del ser humano, las ganas, la voluntad, la fuerza. Y el caballo de fuego es deportista, activo. Así que este chico debe ser medio deportista o algo así. Y acá tenemos el comienzo de algo, como está al revés, es como que vos capaz quisiste comenzar y algo pasó en el medio y se quedó", concluyó Jimena La Torre. Hoy, 10 años después de esa revelación, Oriana Sabatini y Paulo Dybala están casados y felices viviendo en Roma

VDV