Pasó 12 años sin ver a su padre: el triste relato de Damián de Santo

Damián de Santo reveló que pasó 12 de años sin ver a su padre. El actor de 51 años habló en Podemos Hablar de lo dura que fue su adolescencia luego de que un juez le impidiera el contacto.

"Estuve casi 12 años sin ver a mi papá por decisión de la justicia. La patria potestad la tenía el padre, pero la decisión de si veían o no a los chicos era de la madre. Se llevaban tremendamente mal", expresó el intérprete en la emisión de Telefé.

Luego, el artista argentino continuó: "Mi papá hizo todo lo posible para verme en esos 12 años que no se podía juntar conmigo porque tenía una restricción. Ante un juez de menores dijimos que no queríamos verlo más porque se generaban situaciones violentas".

"Me llevaba mi vieja a que dijera eso. Pasaron los años y me enteré que él se sentaba todas las mañanas en un bar y cuando yo salía de mi casa para ir al colegio me seguía con el auto hasta verme entrar", relató De Santo.

Con lágrimas en los ojos argumentó: "No podía ni hablarme ni acercarse. A mis casi 18 años se presentó frente a la puerta del colegio secundario y cuando lo vi dije: este tipo es mi viejo. Yo siempre me escapa corriendo, le tenía miedo".

"El me miró. Cuando me acerco se arrodilló, empezó a llorar y le dije: no, parate, creo que ya estoy grande para escucharte y quiero que me cuentes tu historia porque yo creo que si vos sos mi papá yo tengo que estar con vos", finalizó Damián.