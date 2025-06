Pata Liberati llega al teatro tras el éxito que comparte con Majo Riera, la mamá de Lali Espósito

Patricia “Pata” Liberati se anima al teatro comercial. Un sueño que “no tenía tan presente” y que a partir del 3 de julio en el teatro Picadilly, con producción de Nara Ferragut y Jorge Luengo bajo el título “Emocional”, tendrá a la carismática psicóloga y escritora al frente de su primer unipersonal.

“Lo que me divierte a esta edad es tomar nuevos desafíos. Creo que lo distinto va a ser que una psicóloga juegue a ser actriz, pero tengo un director excepcional que es Diego Castro. Además, no es una conferencia bajando línea de algún saber superador, sino una obra con personajes donde me río mucho de mi profesión y la gente se va a sentir emocionada, identificada y cercana”, promete la oradora rosarina que a los 60 “sin quedarme en lo que ya conozco de mí”, elige como norte el camino de la expansión.

Junto a Majo Riera, madre de Lali, Pata conduce “Dos Pendejas de 50”, podcast by “Resumido” en Spotify y YouTube.

“De chica siempre jugaba actuar, en Rosario estudiaba teatro y lo interpretativo siempre lo volqué en las conferencias o cuando coordino grupos. Pero escribo desde los 7 y mi curiosidad por el alma humana me hizo elegir a los 14 ser Psicóloga. Después de la pandemia sentí que cumplí un ciclo con los pacientes y quise dedicarme más a mi parte lúdica, hasta que apareció esto casi por arte de magia”, aclara a CARAS Pata Liberati, integrante del podcast “Dos pendejas de 50”: ciclo que va por su segunda temporada y conduce a dúo con Majo Riera, madre de Lali Espósito.

Pata llega al teatro con producción de Nara Ferragut y Jorge Luego (der.) y dirección de Diego Castro (izq.)

Qué dijo Pata Liberati de su relación con Majo Riera, la madre de Lali

“Con Majo nos conocimos una semana antes de empezar. Yo era amiga de su hija mayor, Anita y nos cruzamos en un cumpleaños donde el productor nos escuchó hablar y dijo: esto es un podcast. A la semana ya me quedaba a dormir en su casa. Lo nuevo es que ahora tenemos invitados porque queremos darle voz a todo el mundo”, contó la escritora.

Pata Liberati y Mery Granados, la hija de que tuvo con Pablo Granados.

Y aún con semejante abanico de estímulos, la creadora del Dinosaurio Bernardo (“Videomatch”) y hits de novela como “Luna Salvaje” (Telefe) (Junto a Pablo Granados, su exmarido, con quien tuvo a su hija Mery Granados) “Pata” enaltece su título de mamá.

“Es el rol que más me enorgullece: ser la madre biológica de Mery y mamá postiza de “Migue”. No puedo creer cómo han superado ampliamente a sus padres. Mery me inspira, no solamente su talento y voz, una de las más afinadas, sino su dulzura al transmitir. Además, es generosa, nunca compite y da lugar al otro. Sabe decir no a lo que no la representa y es un límite que como espejo me pone a mí”, aclara Pata.

Pata es la creadora del Dinosaurio Bernardo (“Videomatch”) y hits de novela como “Luna Salvaje” (Telefe)

Las palabras de Pata Liberati sobre la familia ensamblada que formó con su ex, Pablo Granados, y sus hijos, Migue y Mery Granados

"Nosotros somos una familia de ensamble. Cuando yo conocí a Pablo, ya estaba divorciado y existía Migue, después he tenido parejas y él ha convivido. Ahora yo no tengo y él tiene pareja hace mucho y la adoro. Siempre hemos trabajado juntos, desde que estábamos casados y hoy nos parece sano que cada uno tenga su espacio. Él está muy abocado a trabajar con Mery. Es una familia muy fluida, no somos pegoteados, pero cuando nos vemos estamos todos felices”.

Y tachando los días para su aterrizaje en calle corrientes, con una pieza humorística pero sensible con autoría de Castro (su director) y Diego Vago, Liberati toma envión para seguir volando alto. “Me encantaría girar con esta obra porque viajar es el gran sueño de mi vida y para lo único que junto plata. A veces sueño también con estudiar Filosofía. Yo creo que más que una psicóloga soy una excelente paciente y todo lo que aprendí lo hice en terapia, porque he sido una niña caprichosa y adolescente vehemente, con grandes pérdidas en mi vida. Muchas transformaciones: nací en un lugar tremendamente carenciado y hoy tengo una casa propia. Y me queda la frase de que, si yo pude, puedo inspirar a otros que puedan. Es el leitmotiv de todo lo que hago”.

