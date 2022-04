Pato Benegas: "A Fernando Peña le gustaba lo que yo hacía"

A Pato Benegas siempre le gustó actuar. Y encontró en las imitaciones su lugar. Claudio María Dominguez es uno de sus personajes más icónicos. Empezó de muy chico con la actuación y, como él mismo dice, la clave del humor la aprendió con Esteban Mellino (recordado principalmente por su personaje El Profesor Lambetain). "En el colegio siempre era el que quería actuar y todos me buscaban para hacerlo porque sabían que me gustaba y era divertido", señala el actor.

Pato Benegas como Claudio María Domínguez.

Pato Benegas cuenta que su primera "aparición" fue en con el coro que había armado Esteban Mellino para TA TE SHOW (programa de TV que conducía Leonardo Simons). "Pero 'formalmente' con mi profesión fue en radio Belgrano con Silvio Soldán y Beba Bignola. Entré para hacer un reemplazo", aclara.

En cuanto a la televisión, Pato Benegas fue movilero de Mauro Viale, pasó por VideoMatch, AM... "aunque el lugar base fue Bendita, donde trabajé durante muchos años", remarca. Con Beto Casella trabajó once años, entre ese programa y Bien levantado en la radio. "Beto que es una persona fuera de serie. Tenemos una muy buena relación. Lo quiero casi como un papá. Tuvo un montón de gestos conmigo que no lo hace nadie. Es un tipo muy cálido en el trato", asegura el imitador.

Pato Benegas hoy

Pato Benegas actualmente además de estar en El Destape Radio de 6 a 9hs y dar un Taller de imitaciones, se presenta en el Paseo La Plaza todos los viernes a las 21.30hs con el espectáculo "Dos son multitud" junto a Pato Muzzio. Es un show de imitaciones para toda la familia, con mucho humor. También hay un momento emotivo en el que Pato Benegas hace un homenaje a su ídolo, Fernando Peña. "Tengo tatuado un dibujo que había hecho de él mismo. Lo conocí. Le gustaba lo que yo hacía", cuenta el actor.

-¿Te inspirás o inspiraste en Peña al crear un personaje?

-No porque lo que yo hago son imitaciones pero sí he aprendido de él muchas cosas. A hacer radio por ejemplo. Este año cumplo veinte años haciendo radio.

-¿Hay algún colega que te guste?

-Sí. Fredy Villarreal, Campi, Ariel Tarico…

Pato Benegas con Beto Casella en Bendita y su tatuaje en homenaje a Fernando Peña.

-En tus redes publicaste que tu hija Luna debutó con vos en la radio... ¿sigue tus pasos artísticos también?

-Sí, Luna tiene 4 años y ya hace teatro. El año pasado además hizo danza. Y ya se empezó a meter en el mundo de la radio, la tele y el teatro. Le encanta bailar y dibujar pero lo que más le gusta hacer es pensar. Mamita.. ¡la cabeza de esta nena! Parece más grande de lo que es. Cuando cuenta que tiene 4 años tenemos que aclarar que es verdad. Es muy madura.

-¿Vive con vos?

-No, con su mamá, Jésica. Estamos separados apenas nacida Luna y gracias a que nos llevamos muy bien, compartimos muchas cosas los tres. Y vivimos cerca.

-Ya hablamos del pasado y del presente... ¿qué planes tenés para un futuro inmediato a nivel profesional?

-Mi idea es empezar a hacer un Unipersonal más completo, con historia y mas actuación. Y hacer publicidad y cine. Esos son mis objetivos para el año que viene.

Pato Benegas con su hija Luna en la radio.

Instagram: @patobenegasshow