Hace varios años le dijeron que su hija podía probarse como modelo, pero Patricia Echegoyen prefirió esperar y que fuera Lucía la que eligiera por sí misma. “ Y me encantó. Me gusta la pasarela. Desfilar es toda una ciencia en un punto, ya sea por como tienes que poner las manos o llevar determinadas posturas según la ropa. Con jeans, por ejemplo, es otra caminata. No es tan fácil”, asegura la joven que hace tres años comenzó a formarse en la escuela de modelos de Anamá Ferreira.

Muy orgullosa de su heredera, Patricia Echegoyen habló del vínculo con Lucía

“Lucía tiene mucha personalidad. Tiene desde muy chica muy claro qué le gusta y qué no, y así es en todo. Ya sea en su manera de vestir o de llevar su corte de pelo. Ella defiende lo suyo. Y eso me encanta y lo respeto”, admite Patricia. “Lucía tiene visión. Yo le consulto mucho. Cuando viajamos es ella la que me dice ¨mamá comprate esto¨. Después me doy cuenta que se usa al año siguiente. Tiene un criterio estético tremendo. Es más, el ok. y el visto bueno de mis looks me los da ella. Es una esteta”, agrega la actriz, con orgullo.

Lucía, la hija modelo de Patricia Echegoyen

“Sí, me gusta mucho la moda. Desde chica me fascina la ropa. Y me gusta armar conjuntos distintos, con ropa que mucho no se usa ahora. Mis abuelos me dan cosas y las uso todo el tiempo”, afirma sobre su gusto retro y vintage la modelo, que el año pasado terminó la escuela secundaria y que en este 2023 se prepara para comenzar la carrera de Traductorado público e interpretariado de inglés.

“También me gusta coser mi ropa e intervenir prendas. Me gusta el diseño, Compro pintura para pintar remeras y cuando me fui de viaje de egresados le puse piedras a muchas de mis prendas”, detalla Lucia. “Yo creo que el diseño de vestuario es algo que también puede seguir. Tiene mucha creatividad, además de bailar espectacular. Para mi casamiento presentó un show con una coreografía genial”, detalla Pato, quien acaba de terminar la gira de la “Inmaduros”, con Adrián Suar y Diego Peretti, luego de tres años de éxito total y ahora organiza sus vacaciones.

