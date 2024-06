Patricia Sosa protagonizó un polémico momento en "Noche al Dente" al hablar sobre las nuevas generaciones de artistas argentinos. La reconocida cantante decidió destacar a Tini Stoessel, pero apuntó sin filtros contra María Becerra.

Todo comenzó cuando Fer Dente, el conductor del programa de América TV, la hizo elegir entre las dos jóvenes artistas este martes 4 de junio. En ese momento, la intérprete de Aprender a Volar expresó: “Son absolutamente diferentes, ¿no? Prefiero la temática de Tini”.

Imagen reciente de María Becerra.

Patricia aprovechó la oportunidad para alagar el último trabajo discográfico de la exnovia de Rodrigo de Paul y analizó al aire: “Su último disco, la metáfora que usa, la poesía que usa”.

Por último, Patricia Sosa crítico sin ningún filtro la música que compone María Becerra y comentó que “todo es perreo" y sumó: "No me gusta, eso de ‘te la pongo, te la saco’, me hincha”.

Patricia Sosa reveló quienes son sus nuevas cantantes favoritas

Tras el polémico comentario que realizó en vivo, y la indignación que causó en las redes sociales, la reconocida artista decidió revelar quienes eran sus artistas favoritas de las nuevas generaciones.

Patricia Sosa confesó que Cazzu y Lali Espósito son sus preferidas y agregó con una sonrisa: "Hay un montón de chicas. No es que en nuestra época no había chicas, sino que no había redes".

