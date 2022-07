Para poner en contexto, el pasado 15 de julio, Paula Chaves llevaba a su hijo Baltazar de 5 años, al médico para una revisión, pues estaba decaído tras varios días de vómito. Rumbo al sanatorio, en plena Panamericana, su hija Filipa de 2 años, comenzó a convulsionar.

En un reciente vivo de Instagram que la modelo hizo, explicó cómo trabaja con Baltazar ese episodio tan traumático y angustiante para todos, pero en especial para él, pues a su corta edad debió ver a su hermana convulsionar y también ver cómo su madre, Paula Chaves, pedía, desesperada y a los gritos, ayuda, para que le abrieran camino y poder llegar así al sanatorio.

Paula Chaves contó cómo trabaja con Baltalzar, el shock de haber visto a su hermanita convulsionar.

Según explicó la modelo, a Baltazar le costó mucho más que a ella poder asimilar que ya todo está bien y está en proceso de canalizar todo lo que ocurrió en ese momento de mucha angustia y adrenalina.

Es de aclarar, que ante el pedido desesperado de ayuda que hizo Paula, llegó Nahuel, un motoquero que le abrió vía para avanzar en la autopista y luego en la clínica, le estacionó el auto mientras ella llevaba a que atendieran a su hija, en ese lapso, dejó a Baltazar su cargo, por unos minutos, hecho que él niño le recordó cuando ya estaba todo bajo control. “Atrás, dejé a mi otro hijo, por favor agarralo a upa, entralo y cerrá el auto (la cantidad de indicaciones en 4 segundos es muy de Virgo”, dijo en su momento la presentadora.

«Querido motoquero superhéroe, (así le dije a Balta) porque me dijo: “Mamá, me dejaste en el auto con un señor con casco”. ¡Gracias por cruzarte en nuestro camino!», explicó en su momento la conductora provisional de Corta Por Lozano.

Ese suceso de eventos inesperados para el niño, hizo que esa experiencia fuera mucho más fuerte. Por estás razones, Paula Chaves relató en su Instagram que está muy pendiente de su hijo Balta y trabaja en conjunto para minimizar el tema: “Lo hablamos, hicimos dibujos sobre el tema, nos reímos, le restamos importancia”.

Paula Chaves quiere contratar a Nahuel como niñero

Paula Chaves buscó y encontró al motoquero que la ayudó en ese momento crítico y hasta lo llevó a Cortá Por Lozano. Esta semana publicó en su cuenta de Instagram que Nahuel, su “héroe” no tiene empleo y está buscando trabajo. Las críticas no se hicieron esperar y le recriminaron el porqué ella no le daba trabajo y la modelo respondió que le ofreció ser su niñero, pero él no quiere, ya que busca en lo que sabe hacer, que es en la mecánica de autos.

“Lo re contra mil contrataría, pero bueno, vamos a tratar de buscarle y encontrarle el trabajo que él quiera hacer. Nahuel quiere trabajar en un taller mecánico y yo no tengo… Tengo una casa con tres chicos”, comentó Paula Chaves, por lo que sigue en la búsqueda de ayuda para conseguirle un empleo en su rubro. “Le di a mi hijo, mi celular y mi camioneta. Doy fe que es de confianza. Hace mensajerías. Vive en Don Torcuato. Y está buscando laburo”, explicó Paula Chaves.