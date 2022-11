Paula Chaves despertó rumores de embarazo en redes y su respuesta fue contundente

Paula Chaves generó revuelo en sus redes sociales con una contundente respuesta a una seguidora.

La modelo compartió una foto con un lujoso vestido blanco de gala que despertó interés de los followers y provocó rumores de embarazo.

“Embarazadísima en mi opinión”, escribió la fan de Paula Chaves quien no pasó por alto este comentario y decidió responder sin pruritos.

“Cambiemos, las panzas no solo son de embarazo”, dijo para despejar cualquier duda. “Tengo tres pibes y amo comer y tomar fernet”, agregó.

“En ningún lugar hablé de panza, ni de sí come o no. Cada cual hace lo que le venga en gana respecto a eso, el que lee es el que por una frase imagina todo lo demás”, siguió la usuaria lo que también provocó el repudio de los demás fanáticos de Chaves.

Paula Chaves siguió el debate en su post y comentó otros mensajes que le dejaron. "Hay que empezar a romper con ese 'cuerpo perfecto' del que tanto nos quejamos. Aunque algunas lo tengas de forma natural. Nos falta", disparó.

El mensaje de Zaira Nara en medio de rumores de alejamiento con Paula Chaves

El mismo post de Paula Chaves también provocó mensajes de sus íntimos amigos.

Pero el que más llamó la atención fue el de Zaira Nara, con quien supuestamente la modelo estaría distancia. "Pocha hermosa", le escribió la hermana de Wanda Nara para despejar cualquier tipo de rumor.

Días atrás, en Socios del espectáculo revelaron que las diosas estarían distanciadas por la incipiente relación de Zaira con Facundo Pieres, que también fue pareja de Paula.

. “El motivo es que finalmente Zaira está empezando una relación con el polista Facundo Pieres”, dijo Rodrigo Lussich. “Paula le dijo 'no me cae bien que salgas con mi ex’. Esto cortó todo”, agregó el periodista.