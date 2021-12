Hace algunas semanas atrás, Paula Chaves sorprendió a sus seguidores con una foto en redes sociales mostrando haber finalizado sus estudios para ser doula, luego de diez meses de cursada. “Quiero acompañar de cerca, y con consciencia, otros embarazos” expresó en 2017 cuando tomó la decisión de encarar esta nueva profesión.

En el último tiempo, la modelo se dedicó a aprender todo lo necesario para asistir a pares gestantes y recibió el título de una tribu de mujeres que comparten experiencias y emociones cotidianas. Con 37 años, Paula Chaves es oficial y orgullosamente una doula: la figura con la misión de escoltar a sus pares, “empática y amorosamente” durante la búsqueda del embarazo, el tránsito de la gestación, el del nacimiento y el de la crianza.

Paula Chaves explicó por qué ser "doula" es su misión en la vida

“Una fascinación por los nacimientos que no había podido explicarme hasta conocer a todas esas madres con igual vocación. La maternidad viene a revolver todo: lo bueno, lo malo, lo oculto, lo desconocido. Y a mí me atravesó. Me desarmó. Me descolocó. Sacó a la superficie algunos asuntos latentes y me invitó a indagar y a sanar parte de mi historia personal y familiar” reveló la pareja de Pedro Alfonso en diálogo con Teleshow, y agregó: “Tal es así que hasta investigué sobre cómo había sido mi llegada al mundo. Y desde ahí, empecé a acomodar las piezas de este rompecabezas que es la vida”.

“Gracias a Dios pude vivir esa experiencia. Menos mal que me pasó. Porque si hubiese saltado del contexto anterior –de la doble escolaridad con compañeras de colegio que viajaban a Disney– directamente a SúperM 03, mi cabeza hoy sería otra. No habría sido capaz de dar valor a todo lo que vendría después” aseguró la modelo.

Paula Chaves explicó por qué ser "doula" es su misión en la vida

“Vivo sin grandes metas, sin altas pretensiones ni expectativas, y tal vez por eso soy tan feliz. La vida siempre ha sido generosa conmigo. Agradezco cada mañana y disfruto. A veces estamos sentados acá, con Pedro, en nuestra galería, y digo: ´¡Mirá lo que logramos! Toda la vida soñé con tener mi propia casa y pude comprarla. Nadie me regaló nada. Muchas veces, cuando la gente habla de ´llegar´, pienso: ´¿Llegar a dónde?, ¿A qué?´. Si se trata de eso, de lograr un marco en el que pueda seguir ayudando a mis seres queridos, sí. Entonces quiero llegar muy alto” cerró Paula Chaves en diálogo con Teleshow.

Paula Chaves sobre el vínculo de sus hijas: "Todo lo que soñé, mis mujeres unidas para siempre"

Paula Chaves y Pedro Alfonso no atraviesan el mejor momento como pareja pero, decididos a fortalecer el matrimonio, viajaron al Sur junto a Olivia, Baltazar y Filipa para disfrutar de unos días de vacaciones en familia.

Paula Chaves sobre el vínculo de sus hijas: "Todo lo que soñé, mis mujeres unidas para siempre"



Con orgullo y enternecida, la conductora compartió una postal de sus hijas abrazándose. "Todo lo que soñé... Mis mujeres unidas para siempre", expresó junto a la imagen.

El primero en comentar el posteo de Paula fue Pedro, que escribió, embobado: "Mis bebitas... Hermosas, unidas y cómplices".

"Ser mamá, maternar, es el mejor trabajo pero el mas cansador y desgastante", reflexionó, hace tiempo, la conductora en Instagram sobre su rol como mamá. Hoy, desde el Sur, descansa en familia mientras busca espacios de pareja para compartir con el actor y así fortalecer la relación.

