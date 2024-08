El “Cantando por un sueño”, el reality show en donde cada semana famosos y famosas del mundo del espectáculo nacional e internacional luchan por ganar el certamen con sus destrezas para el canto, volvería a la pantalla de América en septiembre, pero ya empezó a tener varios inconvenientes en la previa.

Si bien hace unos días se confirmaba a Paula Chaves como la conductora del formato, en las últimas horas confirmaron en LAM que la modelo no se presentó a firmar el contrato y se habría bajado del proyecto.

Paula Chaves LAM

Paula Chaves habría renunciado a la conducción del "Cantando por un sueño"

En esta semana, Ángel de Brito confirmó en LAM los nombres de varios jurados como Marcelo Polino, Milett Figueroa y Flavio Mendoza. Además, el conductor del programa de espectáculos explicó que la producción había elegido a Paula Chaves como conductora.

Paula Chaves

Sin embargo, comenzaron a a correr rumores de una renuncia por parte de la modelo. En Socios del Espectáculos contaron con una comunicación con Marcelo Tinelli, quien dio detalles sobre la decisión que habría tomado la esposa de Pedro Alfonso.

"Nos dijo que hasta ahora el Cantando se hace a mediados de septiembre. Estuvimos hablando con Marcelo Tinelli por el tema de él cantando, porque hay un run run raro de que Paula Chaves se habría bajado de la conducción" explicaron en el programa.

Igualmente, en LAM revelaron detalles de la interna y las condiciones que impusó Paula Chaves para ser parte del ciclo. "Fue pidiendo cada vez más plata. Hablé con Paula y me dijo 'ayer no pude firmar y no pude hacer las fotos porque tuve un problema y quedé en cama. Hoy tengo el cumpleaños de Oli'. Entonces no pudo venir tampoco a hacer el contrato", contó Ángel de Brito.

Y además reveló: "Más allá de todo eso, tienen algunas diferencias. Cuando empiezan las eliminaciones que son todas en vivo y tiene que venir un jueves a sacar solo el sobre. Empezó con exigencias descabelladas como, por ejemplo: 'no quiero que cante Barbasola'".

Entonces, el realty show basado en las destrezas para el canto está sumido en una enorme incertidumbre. De este modo, todavía no está confirmada la participación en el ciclo de Paula Chaves como conductora.

N.L