Gustavo Conti y Pedro Alfonso actualmente se encuentran distanciados, a comparación de una amistad que los unió hace tiempo atrás. Fue Ximena Capristo, quien contó el destrato y actitudes feas, que recibió su marido por parte del actor, cuando protagonizaron una obra juntos.

La actriz no dudó en disparar nuevamente contra Paula Chaves, en un capítulo más del largo del conflicto que ambas mantienen tras el distanciamiento que protagonizan sus esposos. Así, recientemente, Ximena Capristo encendió la mecha en LAM y siguió dando detalles del enfrentamiento que mantiene su marido con Pedro Alfonso y su esposa.

Ximena Capristo reveló por qué era amiga de Paula Chaves

Las parejas, conformadas por Gustavo Conti y Ximena Capristo y Pedro Alfonso y Paula Chaves, solían ser muy amigas, compartían encuentros y comidas. Sin embargo, en 2017, el vínculo entre ellos se cortó abruptamente.

La Negra aseguró que mantenían un vínculo estrecho con el matrimonio, pero se cortó en el momento en el que Conti protagonizaba en una obra junto a Alfonso: "Pedro tenía mala onda con todo el elenco. A mí no me gustó y lo expuse por este tema. Ellos se fueron alejando. Él lo quiere mucho a Peter", aseguró la actriz.

Ahora el tema volvió a retomarse en LAM y Ximena Capristo no se quedó callada. La modelo comenzó a seguir ventilando detalles del conflicto que involucra a los matrimonios: “Es un problema de Conti y de Pedro”.

Además, la actriz no escatimo en disparar nuevamente contra la esposa de Pedro Alfonso y revelar que nunca seria su amiga. “En realidad, los amigos eran Gus y Pedro. Nunca en mi vida hubiese sido amiga de Paula Chaves”.

“No tenemos nada en común, es otra realidad de mujer que conmigo no tiene que ver. No hubiese sido amiga si Gus no era amigo de Pedro” detalló Ximena Capristo. Y, además, la actriz agregó: “No me interesa hablar de ellos”. Así, la modelo y actriz fue tajante y reveló en LAM que nunca hubiese sido amiga de Paula Chaves.

