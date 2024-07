Paula Chaves y Pedro Alfonso se pusieron en pareja en medio de un estudio de televisión, donde ambos trabajaban en distintos roles. Desde allí que la conexión entre los dos fue la que logró construir una historia de amor que los llevó de la pareja a hoy formar una gran familia con tres hijos, Olivia, Baltazar y Filipa Alfonso.

Siempre frente al ojo de la cámara la pareja dio miles de entrevistas, esto logró que muchos de sus fans se vayan haciendo una idea de cómo es la pareja y muchos consideran que Pedro Alfonso es quién tiene más paciencia en la pareja ya que siempre se dio la sensación de que Paula Chaves tiene mucha intensidad en todo sentido.

Es por esto que en medio del programa, Rodrigo Noya, conocido amigo de la pareja, llamó a Paula Chaves y le preguntó lo que muchos dan como un hecho “¿Sentís que Pedro es pollerudo?”. Gracias a esto la modelo reveló la verdad detrás de este mito sobre Pedro Alfonso. “Durante estos 10 años de matrimonio, construyó un personaje de “pollerudo” sin serlo”. Pero más tarde reconoció que el productor: “No es “pollerudo”, pero sé cómo trabajar y manipular su psiquis”, reveló la madre de Filipa entre risas.

Con el fin de demostrar que es en cierto punto un juego inocente entre ellos Paula Chaves soltó distintos ejemplos sobre la influencia sobre Pedro Alfonso. “O sea, yo estoy tirada en la cama y sé perfectamente cuando mandar el bocadillo de decir “me muero por una banana con dulce de leche y un vaso con agua”, pero sé cuándo tirarlo y en qué momento indicado para que él solo pueda ir a buscarla sin la necesidad de yo tener que ir a rogarle”, explicó la conductora.

Para lo que Pedro Alfonso intervino para continuar con las risas: “¿Vos me estás manipulando en la cama todo el tiempo?”. Lo que produjo una divertida reacción en Paula Chaves: “Pero ahora pasa que te estás retobando, estás como histeri…, nerviosos”. A lo que retrucó el productor: “¿’Histérica’ ibas a decir? Me quedé con lo de la banana con dulce de leche. No me di cuenta”.

VDV