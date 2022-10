Paula Chaves fue interrogada ayer en un evento, por Socios del Espectáculo, y uno de los temas que serán consultas, hasta tanto no se pongan las cartas sobre la mesa, es, la ruptura de su amistad con la China Suárez, como un efecto colateral del Wanda Gate, en octubre del 2021.

Cuándo el periodista le intentó consultar por la China Suárez, Paula Chaves, con muy buena onda, le dijo que fuera al grano, que preguntara. Con relación a esa amistad que ya no es, la modelo fue clara.

"Ella da una nota... Pobre, tal vez no sabe qué decir, y contesta que se quedó con los que le importaban y los que no importaban, y siempre soy yo la que caigo en los que no importaban. ¡Siempre se lo liga conmigo!", comentó la modelo, sobre el tema.

Paula Chaves lanzó una certera advertencia a la China Suárez: "Pobre, no sabe qué decir".

En esa medida, Paula Chaves aseguró que está cansada y harta de ver su cara en los portales de noticias, así que prefiere no hablar. "Veo una nota y me da taquicardia... Capaz del otro lado está más acostumbrada a los medios. A mí me hace mal, lo sufro".

Luego de esto, la modelo fue certera y lanzó una advertencia contra que incluye a la China Suárez: «En algún momento cuando tenga ganas y esté entera a nivel emocional diré cómo fue todo, pero me interesa seguir, para que de un lado se diga: "Me quedé con el círculo íntimo que realmente me importaba"».

Para cerrar con la nota, Paula aseguró que "nunca" fue parte de ese círculo íntimo del que tanto habla la China Suárez.

El strapless Off White que lució Paula Chaves

Ayer la conductora de TV, Paula Chaves, sorprendió con su look en un evento del cual ella fue imagen y lo hizo con un outfit en strapless Essenza Off White de silueta fit que va hasta la pierna cadera y con botones delanteros de pasta a contra tono.

Este lookazo modelado por Paula, tiene bolsillos falsos con solapa en su delantero. Internamente forrado en satén. Su outfit fue completado con el pantalón de la misma línea de diseño, Essenza, de la marca Neratta. Un total look que la hizo lucir espléndida en una noche de gala.