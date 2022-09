Luego de varios años de intentos prometidos de encontrarse para conversar, por fin La Peña de Morfi fue la excusa perfecta para que Paula Chaves y Jey Mammón cumplieran ese deseo de encontrarse, charlar y de paso, tomar un café.

En la conversación pública que los presentadores tuvieron, Jey Mammón hizo alusión al pasado y los inicios de Paula Chaves con su esposo, el actor y productor, Pedro Alfonso, cuando se conocieron hace más de 12 años en el Bailando, de Marcelo Tinelli.

Paula Chaves sacó a la luz la persona por quien casi no se casa con Pedro Alfonso.

“Vos estabas en el Bailando con Pedro, ahí se conocieron. Ahí empezaron a salir, la gente no les creía nada, pero nada…”, comentó Jey Mammón. Mientras Paula lo escuchaba atentamente, lo interrumpió y señaló a la persona que casi impide que su relación se consumara.

“Casi por él no nos casamos… Casi por él, esta familia hermosa que hemos consolidado y estos hijos maravillosos que hemos tenido… Casi por él no nos casamos”, dijo muy firme la modelo. Se trata del productor Rodrigo Cristofaro, actualmente trabaja en La Peña de Morfi, por lo que Jey pidió que lo enfocaran.

Paula aclaró los motivos por los que Rodrigo Cristofaro quería, a toda costa, que no estuvieran juntos. “Este sátrapa era el coach de Pedro… ¡No vamos a indagar porque esto termina en cualquier cosa!, pero lo único que yo te digo es que era bastante cizañero y a él no le importaba nada, y nos hacía pelear, y decía que es todo show, que hay que bailar y hacer show”.

Pese a esos palos en la rueda que muchos les pusieron durante el inicio de la relación de Paula y Pedro, y más allá de que nadie creía en su amor genuino, hoy la pareja tiene más de 12 años de relación y tres hijos: Balthazar, Olivia y Filipa.

Paula Chaves afirmó que los dos tenían sentimientos reales uno por el otro y remarcó que hubo algo que le había encantado y quedó enganchada a él. Dado que Jey le dijo que los perfiles de ambos no daban para una pareja del medio, la modelo lo frenó de manera rotunda con un “¿Para quién no daba?” A mí me encantaba su forma de ser.

“Siento que no es real, que no es normal lo que nos pasa. 12 años llevamos juntos. Lo voy a buscar a Ezeiza o a Aeroparque después de gira y a mí me dan nervios antes de volver a verlo”, confesó la enamorada Paula.

Paula Chaves abrió su corazón y habló sobre su familia

La modelo remarcó que para ella la familia es la base de todo. "Para mí la familia es todo. A veces por trabajo uno deja de verse en lo cotidiano, en el día a día, pero la familia es todo", comentó la modelo, y sobre su núcleo familiar acotó: "Nosotros hicimos un equipo muy importante... Es mucho lo que demanda criar tres personas, el querer estar, que sean niños y niñas miradas, miradas".

Paula Chaves afirmó que antes de empezar a tener hijos, ellos salían en las tapas de las revistas y con títulos que decían que querían tener cinco hijos. Ahora tiene tres y muchas veces, dijo la modelo, tienen charlas muy profundas de por dónde van a encarar la crianza de sus hijos, para poderlos guiar y marcarles los bordes. "No es fácil criar. Uno dice, quiero tener muchos hijos, pero luego a esas personas hay que criarlas".