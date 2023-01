El conductor Santiago del Moro fue el último en conducir la tercera temporada de ‘’Masterchef Celebrity’’, todas las ediciones del reality culinario fue un éxito, y ahora se está luciendo en la conducción de Gran Hermano 2022, dado de baja Del Moro para el próximo estreno, la pregunta es: ¿Quién ocupará su lugar?

Según el periodista Agustín Rey desde su cuenta de Twitter, reveló que esta edición está a cargo de Paula Chaves, que anteriormente tuvo la oportunidad de estar al frente del programa Bake Off.

Telefe habría optado por la modelo para que lleve adelante Masterchef durante este año y que Santiago del Moro se tomé un largo descanso de la televisión hasta el próximo estreno de la temporada.

Paula Chaves sería la próxima conductora de Masterchef Celebrity

‘’Primicia: Santiago del Moro no conducirá este año Masterchef. Se guardará para la nueva edición de Gran Hermano’’, compartía un tuit el periodista y continuó sobre la nueva apuesta en Paula Chaves: ‘’En su lugar, la elegida por Telefe sería Paula Chaves’’.

Paula Chaves rompió el silencio sobre el romance de Zaira Nara y su ex, Facundo Pieres

Paula Chaves rompió el silencio sobre la relación de Zaira Nara y Facundo Pieres ahora que su relación quedó confirmada. En una charla con Intrusos, Marcela Tauro fue al hueso y consultó sobre cómo se tomó esto Paula, teniendo en cuenta de que Pieres es su expareja y que se decía que las cosas habían quedado mal con Zaira.

"No, está todo bien chicos", dijo la esposa de Pedro Alfonso. "No quiero decir nada, porque después lo leo y digo para qué hable, pero no, está todo más que bien, fue todo hace muchos años", agregó Paula con mucha incomodidad sobre el asunto. "Hace mucho estoy en el medio de situaciones que me incomodan, y no me gustan y no son temas míos, en realidad. Entonces, prefiero no opinar", cerró la actriz.