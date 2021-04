Paulo Dybala dedicó un tierno mensaje a Oriana Sabatini por su cumpleaños

Oriana Sabatini cumple 25 años y Paulo Dybala compartió un emotivo mensaje para homenajear a la cantante.

Desde Italia, donde conviven hace más de un año, el deportista dedicó unas conmovedoras palabras a su amor. "En este día todos los mejores deseos son para vos, que seas siempre muy feliz y que estos 25 vengan con la mejor energía del mundo. Feliz cumpleaños mi amor", escribió el futbolista.

Oriana Sabatini celebró su cumpleaños a la distancia y, mediante Insta Stories, también compartió los miles de mensajes que le enviaron sus amigos y familia. La cantante también realizó una videollamada con su mamá Cathy Fulop, Ova Sabatini y su hermana Tiziana.

La artista decidió instalarse en Italia con Paulo Dybala desde el inicio de la cuarentena durante 2020 y continuar su carrera como cantante desde el Viejo Continente. Semanas atrás, Oriana lanzó Lo que tienes, su nuevo tema, junto a Rusherking y generó una verdadera revolución en sus redes.

Oriana Sabatini enfrentó rumores de infidelidad de Paulo Dybala

Días atrás, Oriana Sabatini se refirió a unas nuevas versiones de infidelidad de Paulo Dybala. Según los rumores, el deportista la habría engañado con una mujer cordobesa.

Sin embargo, las cantante se encargó de desmentir los dichos y fue contundente. "Nada, no pasó nada. A la gente le encanta hablar y me molesta que hablen. No me gusta que se metan en mis relaciones", disparó en LAM.

"Me molesta que se digan un montón de cosas y que se hable mal de la persona que tengo al lado", agregó.