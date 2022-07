Paulo Londra y Rocío Moreno nuevamente enfrentados: "Angustia e Impotencia"

Paulo Londra y Rocío Moreno firmaron un acuerdo luego de la separación donde todo parecía haber quedado claro entre el artista y la madre de sus hijas. Sin embargo, un nuevo conflicto que involucra a una de las niñas que tienen en común salió a la luz en las últimas horas.

Fue Rocío Moreno quien reveló el mal momento que está viviendo a causa de una actitud de Paulo Londra. A través de las historias de su cuenta personal de Instagram, la expareja del cantante aseguró que el artista no la deja ver a su hija y que eso le da mucha tristeza.

Paulo Londra, Rocío Moreno y su hija mayor.

Rocío Moreno expresó: "Que triste, no saben la angustia e impotencia que se siente querer ver a tu hija y que te lo nieguen. Es desesperante saber que no está con la persona que corresponde". De esa forma dejó en evidencia que Paulo Londra no la deja ver a su hija mayor y que la niña debería estar con ella.

Por otro lado agregó: "Que no se cumpla con lo acordado, lo firmado, por lo que luchamos tantos meses...duele". Según las palabras de Rocío Moreno, Paulo Londra no estaría respetando el acuerdo que firmaron tiempo atrás con sus abogados de por medio.

La publicación de Rocío Moreno.

La reacción de Paulo Londra

En medio del escándalo donde su expareja lo acusa de no dejarla ver a su hija, Paulo Londra publicó una imagen de la niña jugando en su casa y le agregó una canción de su autoría llamada "Por Lo Mío".

Hasta el momento, el cantante no rompió el silencio sobre esta situación que expuso la madre de sus hija. Aunque cabe recordar que siempre suele mantenerse al callado ante los escándalos que lo involucran.