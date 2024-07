Pedro Rosemblat está atravesando un gran momento personal mientras protagoniza una romántica relación con Lali Espósito. Ahora, en diálogo con Iván Schargrodsky el periodista decidió abrir su corazón y confesar ciertos detalles de su vínculo con la cantante.

"Estoy profundamente enamorado y siento que como nunca", comenzó Pedro al aire mostrándose muy emocionado y agregó: "Creo que hay algo que me conmueve mucho que es una forma que tiene ella de vivir la vida, muy vinculada con el placer, con el disfrute, con la felicidad, que a mí me cuesta un poco más y que estoy seguro de que es por ahí".

Lali Espósito junto a Pedro Rosemblat.

Al escuchar esta nueva entrevista, el equipo de Intrusos decidió ir a buscarlo para preguntarle si hay alguna posibilidad de que su relación con Lali termine con ambos parados en un altar.

Sin esquivar la pregunta, Pedro Rosemblat reveló si se casaría con Lali Espósito: "No, no está planeado y no la veo ni a Mariana ni a Lali con un vestido blanco. Fiestas vamos a hacer pero no de casamiento".

Qué dijo Lali Espósito sobre su vida sexual con Pedro Rosemblat

En diálogo con Moria Casán, la cantante argentina habló sobre su nueva relación con el periodista y reveló cómo comenzó su relación. Sin embargo, lo que más sorprendió a los seguidores de Lali fue cuando la gran figura argentina le preguntó: “¿Frecuencia sexual con Pedrito?”.

Sin querer dar muchos detalles, Lali Espósito le respondió a Moria sobre su vida sexual con Pedro Rosemblat: “Intenso. Está viendo a mi mamá, Moria. Diario casi. Somos gente intensa. Jóvenes y valientes”.

