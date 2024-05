Lali Espósito y Pedro Rosemblat conforman una de las parejas más atrayentes del espectáculos y la confirmación de este romance fue una verdadera revolución.

Sin embargo, en la cuenta de Instagram Lomaspopu revelaron la teoría de que la cantante y el periodista podrían estar en crisis. Aunque no hay nada confirmado entre ellos, desde la red social mostraron las pruebas 2.0 que podrían dar a entender que no están más juntos.

La teoría que confirmaría que Lali Espósito y Pedro Rosemblat están en crisis

Según esta cuenta, Pedro Rosemblat y Lali Espósito intercambiaban likes de manera continua pero esta costumbre dejó de aparecer en el feed de la pareja. "Pedro le daba likes a todas las fotos de ella y en las últimas tres que subió no hay like de él", dicen desde Lomaspopu.

Luego sumaron que entre Lali Espósito y Sofía, ex pareja de Pedro Rosemblat, había buena onda. "Se seguían en redes, se daban likes", dijeron.

Hacia el final, desde el Instagram también resaltaron cuando Lali le "tiró onda" a un participante de La Voz España, donde ella es jurado.

La primera declaración de amor de Lali Espósito a Pedro Rosemblat

A pesar de mantener el perfil bajo, Lali Espósito y Pedro Rosemblat hicieron demostraciones en redes sociales que conmovieron a sus seguidores.

Una de las últimas muestras de amor público fue de parte de la cantante, que compartió una carta de amor para el periodista. “Hasta entonces, yo solamente había compartido algunas cosas con algunos otros”, decía el inicio de la misiva.

“Hasta entonces, me había divertido o había sufrido los embates del amor ordinario, el drama de los días en los que uno plantea un proyecto compartido, un modo más económico y sustentable de enfrentar la vida en este mundo”, siguió la carta. “Hasta entonces, había intentado con otros, pero nadie me había descubierto. Hasta tus ojos, que parecieron reconocer algo perdido y recobrado, nadie me había visto”, cerró Lali Espósito sobre la relación que tiene con Pedro Rosemblat.