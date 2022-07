Pepe Cibrián implacable con Georgina Barbarossa: “Se equivocó fuerte. No existe más”.

Pepe Cibrián no quiere saber nada de su examiga y confidente, Georgina Barbarossa. El director de teatro habló con el móvil de Intrusos (América TV) y terminó de sepultar las posibilidades de algún tipo de perdón y reconciliación entre él y la actriz. Más de cuarenta años de amistad se esfumaron, por comentario de Georgina, en aras del matrimonio de Pepe con su novio.

“Me dolió profundamente lo que sucedió con Georgina, porque es una amistad de 40 años, de la cual no tiene nada que ver Nahuel, no la conoce casi. ¡Eso sí me dolió muchísimo porque compartimos tantas cosas de la vida… empezamos juntos la profesión”, comentó Pepe Cibrián sobre su relación con Georgina Barbarossa.

“Georgina, me destrozaste el alma”, expresó Pepe, luego de comentar que estuvo muy mal que su amiga dijera lo que dijo sobre él y su novio, haciendo referencia a que Nahuel estaba con él por dinero y no por amor. El director de teatro no le perdona y no le perdonará, según él, que se haya prestado para hablar, en el día de su casamiento, cosas de su relación, que solo le competen a él y a su esposo. “¿Será que lo hizo para que el programa tenga más rating, qué sé yo. No lo sé?”.

Pepe Cribián le pareció un “horror” que la producción del programa de Georgina, A la Barbarossa, lo invitaran para que la actriz le pidiera perdón de manera pública. “¡Qué horror, como si fuéramos dos entes… no lo podía creer, todo me parece surrealista”. En la entrevista con Intrusos, Pepe insistió que no tiene intenciones de perdonarla y para él, no hay vuelta atrás. “Georgina se equivocó fuerte y además perdió una amistad de vida y eso no se puede olvidar”.

Sobre una posible reconciliación, Pepe dijo: “No existe más, hay cosas que no se pueden perdonar y la traición tan baja es espantosa. Es una estafa a la amistad… No la quiero, absolutamente nada”. El famoso asegura que lo que hizo Georgina, considerándola una mujer “pensante”, lo hizo para golpearlo y reconoce que así lo recibió, que se sintió golpeado y muy fuerte. “Me hizo mucho daño, o sea, si su intención era esa, desde ya, me hizo mier**”, comentó Cibrián.

“Georgina iba a ser la madrina y ni a la fiesta quise que fuera. Eso y que me dijeran que tuve cáncer… Cuándo me lo dijeron, son de las cosas que más me han dolido en la vida. ¡Tanto así!, y el cáncer se cura, esto no se cura”, finalizó muy dolido, Pepe.

Qué dijo Georgina Barbarossa que hirió tanto a Pepe Cibrián

Georgina Barbarossa reconoció que le dijo a Pepe, su amigo de toda la vida, que no quería que se casara con Nahuel y en su nuevo programa de Telefe, la presentadora habló del tema y afirmó que no debería casarse sin antes no hacer que firmara un acuerdo prenupcial. Pepe no le perdona esto a Georgina, y pese a que ella reconoció el error y le pidió disculpas al aire, el director de teatro no quiere saber nada de ella.

“Creo que está bueno pedir perdón cuando uno se equivoca”, había dicho esta semana Georgina, con la esperanza de que su amigo la perdone; sin embargo, no quiso dar detalles si le había aceptado o no las disculpas, pero ante las declaraciones de Pepe Cibrián, está todo más que claro. La actriz afirmó que ama mucho a su amigo y que ellos son como un matrimonio.