Perdió la calma: Micaela Tinelli furiosa contra los seguidores que la criticaron

Micaela Tinelli, la hija mayor de Marcelo Tinelli no suele estar envuelta en polémicas ni escándalos ni ataques de furia. Es más en su cuenta de Instagram siempre es todo alegría comparte su vida con sus followers y también se muestra muy enamorada de su novio, Lisandro López, el defensor de Boca Juniors. Pero esta vez llegó a un limite y explotó contra varios de sus seguidores luego de subir una rutina y recibir comentarios despectivos.

"Mini rutina de skincare (cuidado de la piel) les divierte que les vaya subiendo tips así?", escribió en un posteo y enseguida subió varios pasos sobre una de sus rutinas antes de descansar. "Parecida a Guillermina", le escribió una seguidora mientras que otra le dijo: "Seguro van al mismo cirujano. Esa nariz y esa boca no son naturales". Ahí la paciencia de la joven comenzó a terminar: "Que ganas de romper los huev#s", respondió.

Pero los ataques no terminaron ahí: "Estarías super natural sin tanto colágeno en los labios y en los pómulos...sos super joven Mica", fue otro de los comentarios y ella paciente respondió: "Primero. El colágeno en los labios no se usa. Se usa el relleno con ácido hialurónico. Y segundo, en los pómulos no tengo nada, por suerte mi cara es así. Besotes", afirmó Mica.

Finalmente mediante dos historias estalló de furia y mandó a todos a "tomarse el palo": "Uno les sube cosas con buena onda y muchos bardean, que tema che. Mi primer reel, hice lo mejor que pude y obviamente porque me encanta compartirles mis tips y las cosas que me funcionan a mí. Ese es el único fin. Asi que los que quieran bardear, tómense el palo".