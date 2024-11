Desde que el emblemático periodista Jorge Lanata está internado por su estado de salud, su familia se vio envuelta en una polémica que comenzó en el ambiente mediático y actualmente alcanzó los marcos legales. Actualmente el comunicador se encuentra en fase de recuperación y será dado de alta y trasladado. En este contexto, la hija mayor de Lanata se expresó al respecto y habló sobre el vínculo que tiene con la compañera de vida de su padre, con quien tiene un gran conflicto.

Jorge Lanata, Bárbara Lanata y Elba Marcovecchio

La contundente respuesta de Bárbara Lanata a Elba Marcovecchio

Fue durante un móvil del programa A la Tarde de América TV donde la heredera del peridosita habló sobre el estado de salud de su padre y aclaró cómo está la relación con la pareja de su padre luego de los dichos de ella. "Estoy contenta porque mañana le dan el alta a mi papá", comenzó diciendo la joven.

Sobre el supuesto acercamiento entre ella y la letrada dijo: "Vi la entrevista… es gracioso como hay dos versiones de todo. Ella da una versión y no es lo mismo que te puedo decir yo".

Y luego, muy firme con sus palabras, sentenció: "Intercambiamos mensajes por temas informativos, no más que eso. Lo del camino de la paz es algo que dijo Lilita y ella se lo apropió, pero no es algo que estaríamos viendo hacia dentro. No hay ningún camino de perdón ni paz. No hay relación, hay un acuerdo pedido por la jueza".

Jorge Lanata

Pese a que la internación de Jorge Lanata trajo múltiples versiones sobre su estado de salud y se habló en más de una oportunidad sobre el enfrentamiento entre sus hijas y su esposa, está claro de que para este conflicto hay una sola realidad y es que el vínculo entre la sucesora del comunicador y su esposa, aunque la abogada diga lo contrario, no se arregló para nada y el conflicto aún no se resolvió.

De esta manera, Bárbara Lanata dejó en claro que no va a dejar atrás los dichos de Elba Marvochecchio sobre ella, además aclaró que aún no existe ningún tipo de perdón ni buena relación. Aunque el estado de salud del comunicador se encuentra en mejores condiciones y él ya se está recuperando, queda claro que esta interna familiar está lejos de terminar.

A.D