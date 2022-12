Peter Lanzani festejó el triunfo de la Scaloneta subiéndose al techo del Metrobus

Tras el triunfo de la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022, fueron muchos los famosos que salieron a festejar al Obelisco, algunos camuflados, otros acompañados por su familia o amigos, tales como Peter Lanzani, que fue visto celebrando junto a un amigo y se fotografió con los hinchas que se acercaron a saludarlo y seguir el festejo.

En medio de la alegría por la llegada de la Copa del Mundo por tercera vez para Argentina, argentinos de todo el rincón del país festejaron en grande. En la Av. 9 de julio, la convocatoria llegó a 5 millones, algo nunca antes visto. Personas cantando, saltando, abrazadas y otras que se subieron a los postes o techos del Metrobus, como el actor que, en medio de la euforia generalizada, se subió para seguir festejando.

Las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales, en el que hubo comentarios cuestionando su accionar, al ponerse en peligro él y a otras personas, otros lo justificaron por el motivo de los festejos.

Asimismo, hubo otros fanáticos que se acercaron simplemente para pedirles una foto o grabarse cantando junto al ex Casi Ángeles. Por otra parte, Peter subió a sus historias de Instagram cantando el hit del Mundial, ‘’Muchachos’’ de La Mosca, que se convirtió en un himno de los hinchas.

Por otro lado, el usuario que compartió las fotos escribió: ‘’Disculpa, pero si no festejas el mundial con Peter Lanzani arriba del techo del metrobus no vamos a poder ser amigos’’, y otra chica expresó: ‘’El privilegio de la chica que pudo festejar con Peter, ¿Por qué no puedo ser ella?’’, refriéndose a otro vídeo que se viralizó del actor cantando y bailando con fanáticas.