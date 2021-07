Jorge Rial habló sobre qué opina del nuevo "Intrusos".

Con el objetivo de afrontar nuevos desafíos como fue "TV Nostra", Jorge Rial se fue de Intrusos cuando nadie se lo esperaba. Dijo que ya no daba para más, que estaba desgastado y otros asuntos más. A poco de haber debutado en Radio 10, "Argenzuela", el conductor jugo en Instagram preguntas y respuestas y dio que hablar sobre sus opiniones sobre el nuevo "Intrusos".

Rial estuvo más de 20 años al frente del programa y le dio forma al programa líder del mundo de los chimentos en América. Hoy la conducción la llevan adelante Rodrigo Lussich y Adrián Pallares y los números son más que buenos.

“¿Alguna vez nos vas a contar la posta (o parte) de tu salida de Intrusos? Se extraña tu visión del programa”, le consultaron. “No pasó nada raro, se terminó un ciclo y el programa ya había tocado su techo”, explicó primero.

“Te gusta el nuevo intrusos”, le insistieron: “Muchos quieren saber mi opinión, yo amo ese programa y quiero a los que están allí; yo los elegí, están buscando su estilo y nunca los criticaría. Fue una parte fundamental de mi vida y quiero que les vaya bárbaro. No busquen ahí que no van a encontrar nada”, expreso.

Rial también fue directo cuando le preguntaron sobre el tema que no lo nombran en Intrusos los nuevos conductores: "¿Por qué no me nombran? ¿Y por qué tendrían que hacerlo?". Fuerte.

More como "Angelita" de LAM: La reacción de Ángel de Brito y Jorge Rial

More Rial hace tiempo que tiene ganas de incursionar en la televisión. En los últimos días se ha postulado para ser una "Angelita" de LAM y despertó reacciones tanto de Jorge Rial, como de Ángel de Brito.

La joven compartió un video en el que su abogado Alejandro Cipolla mantiene un diálogo con Ángel de Brito en LAM. "Me dijo que si”, dice en esa grabación en su paso por el programa del jurado. "¿Quiere incorporarse o quiere que saque a alguna?”, insistió De Brito. “Quiere incorporarse”, respondió el abogado.

A lo que Ángel le respondió: "Por ahora, no hay lugar! No se preocupen tanto por #LAM", escribió citando una noticia del postal Ciudad.com

Más tarde, Jorge Rial aseguró: "Es mayor de edad More, no tengo ningún problema. Todo lo que mi hija quiera hacer, dentro de la legalidad, está bien", en dialogo con Paparazzi.