More como "Angelita" de LAM: La reacción de Ángel de Brito y Jorge Rial

More Rial hace tiempo que tiene ganas de incursionar en la televisión. En los últimos días se ha postulado para ser una "Angelita" de LAM y despertó reacciones tanto de Jorge Rial, como de Ángel de Brito.

La joven compartió un video en el que su abogado Alejandro Cipolla mantiene un diálogo con Ángel de Brito en LAM. "Me dijo que si”, dice en esa grabación en su paso por el programa del jurado. "¿Quiere incorporarse o quiere que saque a alguna?”, insistió De Brito. “Quiere incorporarse”, respondió el abogado.

A lo que Ángel le respondió: "Por ahora, no hay lugar! No se preocupen tanto por #LAM", escribió citando una noticia del postal Ciudad.com

Más tarde, Jorge Rial aseguró: "Es mayor de edad More, no tengo ningún problema. Todo lo que mi hija quiera hacer, dentro de la legalidad, está bien", en dialogo con Paparazzi.

Pampita y Morena Rial: Se filtró la propuesta de la conductora hacía la mediática

Pampita tuvo como invitada a More Rial en su programa "Pampita Online". Allí ambas hablaron sobre Córdoba, trabajo y los medios. La modelo indagó sobre el futuro profesional de la hija de Jorge y le hizo un propuesta en vivo.

"¿Ser panelista de Pampita Online, te gustaría?", le preguntó Pampita a Morena. "Sí, o sea, yo quiero basicamente meterme en... Pero bueno, todo con su tiempo", respondió la joven, A raíz de eso, la conductora le pregunto si volvería a Buenos Aires y ella aseguró que se encuentra buscando un nuevo departamento en la zonas más top de Capital.

"Ahora ya me quiero volver", dijo Morena, y agregó: "Voy hace como 8, 9 años (a Córdoba) y me gusta mucho. Tengo muchos amigos, es más tranquilo y no hay tanto lío. Y de lo tranquilo también es aburrido, ¿viste cómo soy?".

"Pero de a poquito te querés meter en la tele", interrumpió Pampita y Morena confirmó las palabras de la modelo y agregó que haría "lo que de",