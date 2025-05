El pícaro comentario de Isabella Icardi sobre L-Gante que sorprendió a Wanda Nara en vivo

El jueves por la noche, Wanda Nara e Isabella Icardi fueron protagonistas de una transmisión en vivo por Instagram en el que dejaron en evidencia la gran relación que mantienen, como así también como el humor y la alegría atraviesan sus días. La hija menor de la conductora se llevó todos los halagos por demostrar picardía y felicidad en cada una de sus actitudes y frases frente a cámara.

Y por supuesto, que muchas de las declaraciones que realizó la pequeña de ocho años no pasaron desapercibidas en las redes sociales. Una de ellas fue la relacionada con el vínculo que mantiene Wanda Nara con L-Gante, siendo que Isabella no dejó dudas sobre la vinculación que mantienen.

Isabella Icardi sobre Wanda Nara y L-Gante

Wanda Nara es una gran usuaria de las redes sociales, donde comparte diversos aspectos de su vida como así también adoptó como herramienta de comunicación para responder a los temas que la involucran. Y el jueves por la noche decidió realizar una modalidad que hace tiempo no realizaba: transmitir en vivo.

Pese a que la conductora es la dueña de la cuenta, quien se llevó todo el protagonismo fue Isabella Icardi, su hija. La pequeña de ocho años no escatimó en brindar un show de canto y un repaso por diversas temáticas, que en ocasiones debió ser interrumpida por su madre ya que brindaba demasiados detalles.

Pero uno de los momentos más destacados de la noche fue cuando la niña cantó temas de L-Gante y reveló el amor que aún sigue vigente entre el cantante y su madre. A pesar de que en los últimos días ambos dejaron en claro que su romance no está pasando por el mejor momento, al decidir marcar una distancia, Isabella contradijo a ambos y expresó que ambos se "gustan".

"Me dijo: 'Me gusta tu mamá", expresó la niña sobre un comentario que le dijo "Que lo que", apodo que le adjudicó a L-Gante debido a que se trata de una frase que expresa en sus canciones. Ante estas palabras, madre e hija estallaron en risas, demostrando cierto nerviosismo. "Me haces poner colorada", sentenció Wanda y aclaró que con el cantante son amigos.

Pero el tema no terminó ahí. Acto seguido, Isabella indicó que su madre también gustaba de L-Gante. "Cuando estaba Zaira (Nara) y todos vos dijiste: '¿Ustedes que creen que yo gusto más de Elian o Elian gusta más de mí? Y dijiste, yo creo que gusto más de Elian", lanzó la niña. Además, sentenció que el cantante tiene el mismo sentimiento porque ella le consultó.

De esta forma, Isabella Icardi no dejó dudas sobre el vínculo que tuvieron Wanda Nara con L-Gante y sus comentarios dieron paso a especulaciones sobre una nueva oportunidad que ambos pueden darle a esa relación.