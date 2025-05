El irónico comentario de L-Gante a Daniel Guzmán Jr, el nuevo pretendiente de Wanda Nara: “Le mando saludos”

L-Gante vuelve a estar en el centro de la escena con un comentario que no pasó desapercibido. En medio de su distanciamiento con Wanda Nara, el artista realizó un irónico comentario sobre Daniel Guzmán Jr., el nuevo pretendiente de la empresaria. Sus palabras generaron intriga entre sus seguidores sobre qué siente realmente el cantante.

L-Gante dejó en claro que, aunque su relación con Wanda Nara está marcada por la distancia, sigue atento a lo que ocurre en su entorno. Su irónico comentario sobre Daniel Guzmán Jr., el nuevo pretendiente de la empresaria, no pasó desapercibido y generó especulaciones sobre su verdadera intención.

Desde hace semanas, el artista y la presentadora están en el centro de la atención mediática por los constantes rumores sobre su separación. A pesar de que se mostraron juntos y con una evidente complicidad en redes sociales, la pareja parece haber tomado la decisión de seguir distintos caminos y terminar.

En una reciente entrevista con Puro Show (El Trece), L-Gante dejó en claro qué es lo que está pasando en su relación con Wanda Nara: "Siempre nos llevamos bien, pero estamos un poco distanciados". Por otro lado, sostuvo que no está al pendiente de las cosas que se dicen. "No estoy al tanto, vi un comentario una vez, pero no sé nada. Estos días no hablé con ella; la vi el otro día en mi casa", continuó.

Ante la creciente atención mediática sobre la posible relación entre la modelo y Guzmán Jr., Elián Valenzuela no se quedó callado, dejando un irónico mensaje. "Le mando saludos al mexicano", expresó con una sonrisa. Sus declaraciones impactaron entre sus seguidores, quienes comenzaron a especular sobre el verdadero significado detrás de sus palabras.

Mientras la distancia entre Wanda Nara y L-Gante sigue creciendo, las especulaciones alrededor de Daniel Guzmán Jr. Siguen creciendo. El futbolista mexicano es vinculado sentimentalmente con la empresaria debido a sus constantes interacciones en redes sociales y su reciente llegada a Argentina.

Por su parte, el deportista trató de frenar con los rumores expresando que su cercanía con la conductora es meramente una amistad. Sin embargo, los comentarios e intercambios que ambos comparten en sus cuentas de Instagram siguen aumentando las especulaciones sobre su noviazgo.

El comentario de L-Gante generó diversas interpretaciones. Algunos creen que se trata de una muestra de celos, por su reciente relación. Otros, en cambio, aseguran que simplemente se trata de humor, una manera de restarle importancia a los rumores y demostrar que no le afecta la situación.

Lo cierto es que, más allá de las rumores, la relación entre Wanda Nara y L-Gante sigue siendo un tema de interés. El irónico comentario del artista sobre Daniel Guzmán Jr., dejó abierta la puerta a múltiples interpretaciones. En un contexto donde su relación con la empresaria atraviesa un período de gran distancia, su reacción despertó especulaciones sobre su verdadero sentir.

