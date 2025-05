La China Suárez y Mauro Icardi no dudan en mostrar en sus redes sociales los lujosos viajes y regalos que se dan en cada ocasión. Desde que confirmaron su relación, muchos usuarios notaron pequeños detalles que demuestran todo lo que ellos le dan al otro, y en los medios de comunicación salieron algunos de los precios de esos obsequios. Fue en este contexto, y en la vuelta de su viaje a Miami, que comenzaron a surgir rumores de preocupación sobre el patrimonio del futbolista y cuánto le queda.

China Suárez, Mauro Icardi

Preocupación por el patrimonio de Mauro Icardi: "No tiene más el efectivo"

Mauro Icardi es una de las estrellas del Galatasaray. Gracias a su exitosa carrera deportiva, el futbolista logró guardar un patrimonio de millones de dólares que lo posicionó en un buen status social y económico. Durante su relación con Wanda Nara y ahora con la China Suárez, siempre mostró su amor por el lujo y los regalos costosos. Sin embargo, la preocupación por las cuentas del deportista comenzaron a sonar más desde que anunció su compromiso con la actriz.

En medio de un viaje por Miami, donde hicieron compras y averiguaron departamentos con vista al océano, la pareja compartió una imagen donde mostraron sus anillos de oro y diamantes. Se trataría de un anuncio público al próximo paso que dará la pareja enamorada, y se suma a sus joyas de miles de dólares que ya mostraron en sus redes sociales. Fue así que en LAM, las angelitas analizaron el presente económico del deportista y Yanina Latorre contó que habló con Wanda Nara al respecto.

“Este pibe, con la que está gastando.A mi Wanda me dijo que está gastando de más y que no le va a quedar tanta. No tiene más el efectivo de lo que facturó”, expresó la conductora de SQP. De esta manera, agregó que todas las propiedades se las dejó a su exesposa y que no habría posibilidad de recuperar ese dinero. Laura Ubfal coincidió con su compañero, pero indicó: “De todas maneras, la intención de Rosenfeld, creo, no sé qué hará Payarola, es no dejarlos salir del país”.

China Suárez, Mauro Icardi, Wanda Nara

Los gastos de la China Suárez y Mauro Icardi se estarían yendo de las posibilidades que el deportista tiene, si bien se sabe que logró acumular una cantidad buena de dinero. En ese sentido, Laura Ubfal agregó que la pareja está viendo la oportunidad de irse a vivir a los Estados Unidos, en el 2027, con la intención de que él pueda jugar en club norteamericano. Sin embargo, Latorre opinó que necesitaría de alguno que pueda cumplir con sus expectativas económicas, y los usuarios comenzaron un debate en las redes sociales al respecto.

A.E