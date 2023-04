Piqué se mudaría con Clara Chía a la casa que dejó Shakira en Barcelona

Gerard Piqué no deja de estar en el ojo de la tormenta. En las últimas horas, se supo que Shakira abandonó la casa en la que vivía en Barcelona (la tan mencionada mansión lindera a la de su exsuegra), para radicarse en Miami junto a sus hijos.

La cantante colombiana dejo suelo español luego de haber luchado durante varios meses contra el futbolista para que sus hijos, Milán y Sasha pudieran radicarse con ella en su mansión de Miami, lugar en el que también vivirán sus padres, William Mebarak y Nidia Ripoll.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad”, sentenció la latinoamericana.

Shakira dejó España junto a sus hijos

Los agradecimientos de la cantautora llegaron de manera generalizada: “Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer”.

Sin embargo, la verdad detrás de su viaje a Miami es un poco más profunda.

Por qué Gerard Piqué le cedió la tenencia de los hijos a Shakira

Luego de muchos idas y vueltas, Gerard Piqué le cedió la tenencia de Sasha y Milán a Shakira. Lo cierto es que el futbolista aceptó porque sus planes eran otros.

Como la cantante colombiana deseaba irse a vivir a Miami junto a los pequeños, el futbolista vio la oportunidad de volver a tomar posesión de su mansión en Barcelona. La misma a la que Shakira hace referencia en su sesión junto a Bizarrap.

Clara Chía junto a Gerard Piqué

Pero eso no es todo. La frutilla del postre viene de la mano de la última novedad. Y es que Gerard Piqué se mudaría a la mansión de Barcelona en la que vivía con Shakira pero ahora junto a Clara Chía Marti.

cs.