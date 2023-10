Martín Insaurralde dio un giro inesperado en su vida. El dirigente político y quien hasta hace unas horas era Jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, era una promesa para Lomas de Zamora, sin embargo, luego de que este sábado se revelara su romance con Sofía Clerici a través de fotos y videos que los mostraban juntos en un yate en Marbella, sus planes se vinieron abajo.

En medio de la tormenta, las miradas también se centraron en Jesica Cirio, quien fue pareja de Insaurralde hasta junio de este mismo año. Por el momento, la conductora ha optado por mantener silencio público sobre el asunto, pero su aparición en el programa "La peña de Morfi" en Telefe habló por sí sola.

Jesica Cirio se mostró alegre en "La Peña de Morfi".

Así reaccionó Jesica Cirio a la noticia del romance de Martín Insaurralde y Sofía Clerici

Cirio se mostró alegre y relajada, llevando adelante la conducción junto a Diego Leuco en medio del escándalo. Durante el programa, no dudó en mostrar su mejor actitud, incluso teniendo como invitada a la banda Turf. Aprovechó la ocasión para bailar, saltar y cantar todas las canciones interpretadas en vivo por la banda, destacándose su entusiasmo al corear la letra del éxito "Yo no me quiero casar, y usted?".

Una de las frases más llamativas del tema es: "Qué aburrido debe ser, tener solo una mujer, nunca me podría casar. ¡No conozco a nadie que no haya terminado mal!".

"¡No tengo tiempo para saber, si hay un amor ideal! A mí cualquiera me viene bien, ¿cómo me voy a negar?", entonó Jesica, siguiendo el juego de la banda y del resto de los integrantes de "La peña de Morfi".

Jesica Cirio y Martín Insaurralde.

Por otra parte, es importante destacar que a primera hora de la mañana de este lunes, Pochi de Gossipeame reveló en su cuenta de Instagram algunos indicios que confirmarían que las sospechas de Jesica Cirio con Sofía Clerici y Martín Insaurralde eran ciertos. Pues, la periodista posteó registros que dejan entrever que la relación entre el político y la modelo data del año 2020.

