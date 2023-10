Sofía Clérici y Martín Insaurralde vuelven a ser noticia en las primeras horas de este lunes. Al escándalo de las fotografías filtradas del fin de semana, se le suma ahora nuevas pruebas que datan del 2020 y que podrían confirmar que el exjefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires pudo serle infiel a su expareja, Jesica Cirio con la modelo.

Las pruebas que confirmarían que Martín Insaurralde le era infiel a Jesica Cirio con Sofía Clérici

Fue Pochi de Gossipeame que, a través de su cuenta en Instagram posteó las pruebas que recogió. La primera en revelar es una historia destacada que tiene Sofía Clérici con el nombre de "Love". En el registro se observa el espejo de lo que parece un hotel, con un escrito en él con marcador negro y un corazón en el que dice "Te amo".

No obstante, la influencer tapó parte del escrito con dos stickers de "Shhh Shhh", pero, la periodista de espectáculos se tomó el tiempo de prestar mucha atención y descubrir qué es lo que se lee en dicho espejo.

Pruebas de infidelidad Martín Insaurralde.

"Si ven abajo del Shhh Shhh dice Martín", confirmó Pochi. Posteriormente, posteó su segunda prueba de infidelidad que data del año 2020. "La frase 'How nice to have found you' tatuada con una M en el inicio data del 2020", señaló la comunicadora, adjuntando tres fotografías en donde se puede evidenciar que efectivamente está la inicial de Martín Insaurralde en el cuello de Sofía.

En una tercera historia, Pochi develó que Jésica Cirio venía sospechando de que Martín Insaurralde le era infiel con Sofía Clérici, pero que nunca pudo descubrirlo hasta ahora. "Lo que me cuentan fuentes cercanas a Jésica Cirio es que ella dudaba y él se lo negaba a muerte", aseguró la periodista, junto a un video de la polémica modelo con su perrito.

Por otra parte, trascendió durante la mañana de este lunes que el abogado Gastón Marcano denunció a Sofía Clérici ante la Justicia Federal, puesto que, la nueva novia de Martín Insaurralde está inscrita en la categoría más baja de la AFIP, la cual establece un límite de facturación de 116 mil pesos.

