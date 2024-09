Roberto García Moritán confirmó su separación de Pampita: "Hace un tiempo ya que Carolina y yo nos hemos separado"

Hace una semana comenzaron los rumores de crisis entre Pampita y Roberto García Moritán después de cinco años de relación, una boda de ensueño, el nacimiento de Ana y una familia ensambladísima. Ante el silencio definitivo de la modelo, el político fue el encargado de calmar las diversas especulaciones de la prensa brindando su palabra a través de diversos medios.

Pampita y Roberto García Moritán

Sin embargo, las especulaciones sobre una ruptura “definitiva”, negociaciones de divorcio y hasta supuestos acuerdos prenupciales están en vilo. En medio de todo este revuelo mediático, Roberto García Moritán decidió publicar un comunicado en su Instagram que titulo “sobre mi vida personal y mi familia”.

El comunicado de Roberto García Moritán en su Instagram

Desde que se conoció la supuesta crisis matrimonial de la pareja, Roberto García Moritán fue el encargo de calmar las diversas especulaciones de la prensa brindando su palabra a través de diversos medios.

Luego de realizar un descargo en su Instagram, el funcionario tomó contacto con "Poco Correctos" de El Trece por primera vez y negó que estuviesen separados con la modelo, haya una tercera en discordia y una infidelidad. No obstante, no negó que no se encuentren en un mal momento, ya que mencionó que tienen que hablar y solucionar las cosas como todas las parejas.

Sin embargo, los medios de comunicación siguieron con sus versiones tajantes y especulativas en relación a la crisis matrimonial que atraviesa la modelo y el político argentino. Es más, se adentraron tanto en la trama que comenzaron a dar detalles de la vida personal de Moritán relacionadas a su rol como funcionario público de la Ciudad Autonomía de Buenos Aires.

Por esta razón, el ex marido de Pampita decidió subir un extenso comunicado a su Instagram el cual título: “Sobre mi vida personal y mi familia”. El texto en cuestión comienza con estas palabras: “En estos días se han hecho públicas muchas declaraciones y comentarios sobre mi vida personal y mi familia que no sólo han generado confusión sino también han afectado a quienes más amo”.

Luego, el político argentino comenzó a aclarar varios puntos: “Hace un tiempo ya que Carolina y yo nos hemos separado. Fue una decisión difícil y dolorosa, como cualquier separación, pero lo hicimos con el propósito de proteger la paz y el bienestar de todos los miembros de nuestra familia”.

Comunicado Roberto García Moritán

Además, el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires pidió distancia a los medios de comunicación de los lugares que pertenecen a la intimidad personal y de la familia: “Les pido distancia de estos espacios y respeto”.

“Es momento de dar por terminado este capitulo en lo privado y en lo público. De poner limite con mi palabra y hechos a calumnias y acusaciones” continua el comunicado y agrega “No haré más declaraciones sobre el tema ya que mi compromiso es enfocarme en proteger a mis hijos y continuar construyendo una relación de respeto y cordialidad como padres”.

En relación a las insinuaciones de la prensa sobre sus irregularidades en la función pública, el político escribió “seguiré poniendo foco y esfuerzo en mi labor como Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, con la misma transparencia y dedicación con la que he trabajado el año 2023”.

Comunicado Roberto García Moritán

Por último, Roberto García Moritán agradece a quienes lo apoyan y acompañan en este momento de gran repercusión mediática y culmina con el escrito con estas palabras: “Gracias por entender y por permitirme vivir este proceso en paz. RGM”.

De esta manera, el ex marido de Pampita realizó un comunicado revelando su situación actual en relación a la gran mediatización sobre su ruptura amorosa. Roberto García Moritán utilizó sus redes sociales para expresarse en este momento donde su vida se encuentra en tela de juicio en los medios de comunicación.

N.L