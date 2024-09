Pampita es, sin lugar a dudas, una de las figuras más icónicas del mundo del espectáculo. A lo largo de su carrera, no solo brilló por su talento como modelo y conductora, sino también por los altibajos en su vida amorosa. Desde su matrimonio con el polista Martín Barrantes hasta su reciente separación de Roberto García Moritán, Pampita vivió una sucesión de romances y rupturas que han capturado la atención de todo el país.

En esta nota hacemos un repaso por las historias de amor, rupturas y escándalos mediáticos que rodearon la vida de la modelo.

El primer gran amor y el juicio por adulterio

Uno de los primeros capítulos importantes en la vida sentimental de Pampita fue su relación con Martín Barrantes, un destacado polista. La pareja se casó en 2002, en lo que parecía ser un cuento de hadas. Sin embargo, la relación pronto se deterioró, y en 2004 decidieron separarse.

El divorcio no fue sencillo, ya que Barrantes le inició un juicio por adulterio. El motivo: Pampita había comenzado una relación con Benjamín Vicuña antes de que los papeles de su divorcio estuvieran listos. Este escándalo marcó el comienzo de una larga exposición mediática para la modelo, quien vio expuesta en primera plana toda su intimidad.

El amor con Benjamín Vicuña y el escándalo del motorhome

Benjamín Vicuña fue, sin dudas, uno de los amores más importantes en la vida de Pampita. La pareja se conoció en 2004 y, desde entonces, construyeron una familia con cuatro hijos: Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio. Durante diez años, parecían ser la pareja perfecta, pero todo cambió cuando en 2015 Pampita descubrió a Vicuña en una situación comprometedora con La China Suárez en un motorhome durante la filmación de “El hilo rojo”, la película en la que el chileno y la actriz trabajaban.

Este hecho fue uno de los escándalos más mediáticos de la farándula argentina. Según Pampita, habría sorprendido a su entonces pareja y a La China en una situación íntima, lo que provocó el fin de su relación con Vicuña. El escándalo del motorhome quedó grabado en la memoria colectiva del espectáculo, dejando frases icónicas como “Vi lo peor que una mujer podría ver” o “Yo estaba sentada comiendo una palta tapada con una manta de Nepal”.

El episodio siguió siendo escandaloso por muchos años, ya que Vicuña y Suárez continuaron con su romance, lo que acrecentó el drama mediático. Fruto de esta relación nacieron Magnolia y Amancio Vicuña.

Pampita, Pico Mónaco y otras relaciones post Vicuña

Después de la dolorosa ruptura con Vicuña, Pampita intentó rehacer su vida amorosa. En 2016 comenzó una relación con el extenista Juan “Pico” Mónaco. Esta pareja se ganó rápidamente el cariño del público, y los dos compartieron momentos muy felices durante varios años. Sin embargo, en 2018 decidieron poner fin a su relación, lo que nuevamente atrajo la atención de la prensa.

Tras su separación de Mónaco, Pampita también fue vinculada con el polista Pablo Pieres y, aunque nunca blanquearon formalmente su relación, fueron vistos juntos en varias oportunidades, disfrutando de salidas y eventos. Además, en 2019, tuvo un breve romance con Mariano Balcarce, un empresario marplatense al que conoció a través de redes sociales.

Pampita y Roberto García Moritán: el amor que parecía para toda la vida

El 2019 trajo una nueva sorpresa para Pampita. Ese año conoció al empresario gastronómico y político Roberto García Moritán, con quien rápidamente comenzó una relación. La intensidad de su romance fue tal que, a los pocos meses, él le propuso casamiento en un romántico viaje a las playas de México.

En noviembre de 2019, Pampita y García Moritán sellaron su amor con una espectacular boda que fue transmitida en vivo para la televisión. Tiempo después, la pareja documentó la búsqueda de su primera hija juntos en la serie “Simplemente Pampita”. Allí, la modelo mostraba parte de su vida con el empresario y ahora político, con quien tuvo a Ana García Moritán.

Pese a que la modelo mostraba su vida con Roberto como un verdadero idilio marital, en los últimos meses, comenzaron a circular rumores de crisis en la pareja. En septiembre de 2024, se confirmó lo que muchos temían: la ruptura de la pareja luego de que saliera a la luz que el García Moritán le había sido infiel con al menos tres mujeres, entre las que estaría una reconocida periodista de quien no trascendió su identidad.

Pese a que Roberto García Moritán negó inicialmente la ruptura y Pampita se mantuvo en silencio, finalmente las especulaciones arrojaron que la pareja se divorciará. Como cuenta de esto estuvo la mudanza que hizo el político el jueves 26 de septiembre de la casa que compartía con la modelo en Barrio Norte.

Recientemente, Roberto García Moritán confirmó la separación con la modelo al decir que ya no estaban juntos hace un tiempo, pero la conductora salió a desmentirlo y reveló la verdadera fecha en la cual el amor terminó: “Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha”.

Posteriormente, Pampita filtró chats que refutan aún más que esa era la fecha en la que terminaron y que antes de eso se trataban como una pareja normal. Tras ser desmentido por la modelo, Roberto García Moritán publicó otro comunicado en sus redes sociales: 'Estimados, estamos alineados con Carolina en la fecha de nuestra separación, cuando mencioné hace un tiempo me referí al 20.09.24. ¡Buen sábado en familia!'.

VO