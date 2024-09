Las redes sociales se revolucionaron luego de que se confirmara la separación de Pampita y Roberto García Moritán. Fue el mismo Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires quien publicó un comunicado revelando lo que sucedía en su vida personal. Sin embargo, la modelo desmintió la fecha que había mencionado el político, además de publicar chats con su ahora ex pareja. Tras el escándalo, el empresario fue visto en el barrio porteño de Palermo, participando en un evento relacionado con sus funciones en el gobierno de la ciudad.

La primera aparición de Roberto García Moritán tras la separación y los chats filtrados con Pampita: las fotos

En la mañana del 28 de septiembre de 2024, antes de que se confirmara la separación y se filtraran los chats entre la pareja, el ex marido de la modelo estuvo presente en Palermo para la inauguración de la feria gastronómica realizada bajo el lema 'Turismo y Gastronomía', la cual busca destacar algunas de las mejores experiencias culinarias locales e internacionales. El funcionario conversó con los puestos de comida de diferentes países y recorrió el evento con normalidad.

Después del evento, la noticia de la separación se hizo pública a través de las redes sociales de Moritán, mediante un comunicado en el que también se refirió a las supuestas denuncias en su contra. “Hace un tiempo ya que Carolina y yo nos hemos separado. Fue una decisión difícil y dolorosa, como cualquier separación, pero lo hicimos con el propósito de proteger la paz y el bienestar de todos los miembros de nuestra familia”, dijo el político. “Es momento de dar por terminado este capitulo en lo privado y en lo público. De poner limite con mi palabra y hechos a calumnias y acusaciones”, siguió.

Sin embargo, Pampita lo desmintió rotundamente al publicar algunos chats con Roberto García Moritán, demostrando que hasta hacía una semana todo estaba bien entre ellos y que seguían siendo pareja. “Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha”, escribió la modelo. Lejos de generar una confrontación, el político emitió otro comunicado, alineándose con la versión de Pampita: 'Estimados, estamos alineados con Carolina en la fecha de nuestra separación, cuando mencioné hace un tiempo me referí al 20.09.24. ¡Buen sábado en familia!'.