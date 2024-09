Pampita y Roberto García Moritán están viviendo uno de los escándalos más grandes de sus vidas. La pareja se estaría divorciando, tras cinco años de relación. En este contexto, volvió a surgir el nombre de Milagros Brito, expareja del funcionario de la Ciudad de Buenos Aires. En una conversación con Yanina Latorre, fue contundente y habló de su relación con García Moritán.

Antes de casarse con Pampita, Roberto García Moritán estuvo en pareja con Milagros Brito. La hija de Jorge Brito tiene 46 años y es la directora de VIZORA Desarrollos Inmobiliario. Se casaron en el 2002 y lograron formar una hermosa familia de cuatro con Santino y Delfina. Finalmente, la expareja se separó y consiguieron nuevas parejas.

García Moritán conoció a Pampita, con quien tuvo a Ana; mientras que Milagros tuvo varias parejas. Primero, se puso de novia con Lisandro Borges, con quien se convirtió en mamá de Asia. Finalmente, terminó con Agustín Garavaglia, su actual pareja y con quien tuvo a Francesca, la menor de sus hijas.

El escándalo entre Pampita y Roberto García Moritán sacó a la luz diversas infidelidades del político a la modelo. Yanina Latorre confirmó que el ministro la había engañado con una peluquera, una funcionaria del Estado y una reconocida periodista de política. En este marco, la panelista decidió comunicarse con la expareja para que le cuente cómo era su relación.

“Cuando pasó todo esto, alguien me había dicho que Roberto García Moritán pasó de estar becado por Milagros a estar becado por Pampita”, comenzó diciendo Latorre, en el programa del miércoles de LAM. Ante esto, dio detalles de la conversación que mantuvo. “La conozco, no soy amiga ni nada y ella me contestó muy educada que para ella era un señor, que era un caballero, que era el padre de los hijos y que con ella no le había pasado nada”, reveló.

Sin embargo, Yanina Latorre no ocultó su dura opinión sobre la empresaria, y lanzó picante: “¿Si le creí...? No. Pero entiendo que no es mediática, tiene dos hijos adolescentes, es una chica de bajo perfil. Si le pasó algo o no con él hace muchos años con guita no creo ni que le sume. Yo le pregunté y se hizo la bo***a”.

Milagros Brito se mostró sorprendida por la actitud de Roberto García Moritán con Pampita. La modelo y la empresaria mostraron tener una buena relación, ya que tuvieron varios intercambios de mensajes en redes sociales. Su palabra podría significar que empatiza con la madre de Ana, como también que sabe algo y no quiere involucrarse en el escándalo.

A.E