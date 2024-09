Pampita y Roberto García Moritán confirmaron su separación luego de varias semanas de rumores. Ninguno de los dos confirmaba la noticia lo que seguía dando de qué hablar. Pero en las últimas horas fue el político quién publicó un comunicado donde explicaba que hace mucho tiempo estaban separados. La modelo en las últimas horas salió a desmentir los dichos de este en cuanto a la fecha en la cual se terminó la pareja.

Pampita y Roberto García Moritan

Las reacciones de la separación de Pampita y Roberto García Moritán

Roberto García Moritán subió un fuerte descargo en el que comunica a sus seguidores el final de la pareja. Inmediatamente Pampita salió a desmentir los dichos del empresario, principalmente la fecha en la que el empresario dijo que se separaron.

Reacción redes separación de Pampita

En estas horas, los seguidores de la pareja mostraron de diferente manera su reacción ante tan fuerte noticia, desde algunos memes hasta compasión por la modelo, que ya vivió una situación similar cuando se separó de Benjamín Vicuña.

Reacción redes separación de Pampita

A pesar que ya se venía hablando hace algunas sema​nas de una posible separación entre los dos, Roberto García Moritán había expresado en varios medios que esto era mentira y solo rumores, que ambos se amaban y que seguían juntos. Pero todo empeoró cuando se filtró un video donde el empresario se estaba mudando de la casa en la que vivía con Pampita.

Reacción redes separación de Pampita

“No haré más declaraciones sobre el tema ya que mi compromiso es enfocarme en proteger a mis hijos y continuar construyendo una relación de respeto y cordialidad como padres”, finalizó Roberto García Moritán sobre su separación de la modelo a través de sus redes sociales.

Reacción redes separación de Pampita

Pero Pampita fiel a su estilo no se iba a quedar callada; terminó filtrando los chats desmintiendo completamente en la fecha en la cual dijo el empresario que se había separado. “Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha”, escribió la modelo en sus historias.

Reacción redes separación de Pampita

Los tweets de Ángel de Brito y Yanina Latorre luego de la confirmación de la ruptura

Ángel de Brito y Yanina Latorre fueron quienes en estas últimas semanas estuvieron contando todo lo que surgía de esta separación. La polémica panelista fue de las primeras en confirmar que Pampita y Roberto García Moritán estaban separados a pesar de las constantes negaciones de los involucrados.

Posteo Ángel de Brito

Posteo Ángel de Brito

Es así que hoy cuando se confirmó la noticia ambos salieron a publicar en sus cuentas de X su reacción al respecto. En un primer momento el periodista publicó “Cada vez que me voy de vacaciones, explotan 8 quilombos juntos”. Ya que ahora él se encuentra en Bariloche por lo que desde su cuenta pública lo que se entera. Más tarde publicó las publicaciones de Roberto García Moritán y de Pampita sobre la separación.

Posteo Yanina Latorre

Posteo Yanina Latorre

Por su parte Yanina Latorre retwitteo un tweet del empresario que decía “Estimados, estamos alineados con Carolina en la fecha de nuestra separación, cuando mencioné hace un tiempo me referí al 20.09.24. ¡Buen sábado en familia!” la reacción de la pareja de Diego Latorre fue “Jajajajajajaja” ya que este fue un posteo que saco el político para alinear fechas ya que Pampita aclaró la fecha.

VDV