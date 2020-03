Por primera vez, Cris Morena habló de sus presente sentimental

Cris Morena se animó a abrir su corazón y contar cómo se encuentra sentimentalmente. “Estoy esperando. Por ahí después de esta nota… Hoy estoy enfocada en mi trabajo. Pero siempre estoy abierta a que en algún momento llegue ese compañero que espero”, comenzó.

Sorprendentemente la productora respondió sin vueltas: “Tiene que ser una persona común y corriente. Que tenga alegría. Que nos miremos y nos escuchemos, cuando él habla, cuando yo hablo”. Además, agregó que espera compartir su vida con alguien. “Si me querés encontrar me podés encontrar en cualquier lado. Es más: estoy acá, venite”.

Además reveló cómo enfrenta al amor hoy en día : “Soy una mujer que hace lo que le gusta y lo que ama. Voy por la vida libre. Soy fuerte. Pero debe haber algún hombre al que le encante una mujer así: que sea independiente, que no le esté pidiendo nada que no tenga que pedirle”.

Es importante resaltar que Cris estuvo casada con Gustavo Yankelevich durante muchos años. Fruto de esa relación nacieron sus hijos Romina y Tomás.

Por último Morena expresó cómo se lleva con el feminismo, y dijo: “Me llevo bien. A mí no me gusta catalogar a la gente en estantes, como el alumno, el feminista, el machista, el… Yo soy mujer, estoy orgullosa de serlo, feliz de serlo. Feliz de haber sido madre y feliz de enamorarme de los hombres de los que me enamoro. Me encantan los hombres”, cerró en un mano a mano con Teleshow.