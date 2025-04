Por qué Cecilia Coronado no aceptó la propuesta de matrimonio de Felipe Colombo: la verdadera historia

Felipe Colombo está disfrutando del éxito del regreso de Erreway. Junto a Benjamín Rojas y Camila Bordonaba, presentaron las mejores y mas épicas canciones de la banda que surgió de la novela, Erreway. Sin embargo, el actor no vive este momento especial solo con sus colegas y amigos desde siempre. También cuenta con el acompañamiento y apoyo de su familia que está para él en todo momento.

Desde hace más de 17 años, él y Cecilia Coronado están enamorados, y se volvieron una de las historias de amor más duraderas de la televisión argentina.

Un amor poco mediático y duradero: la cronología de Felipe Colombo y Cecilia Coronado

Felipe Colombo y Cecilia Coronado tuvieron un lugar en la televisión argentina desde sus comienzos. El actor saltó a la fama con Rebelde Way, mientras que la vestuarista, si bien hizo sus trabajos de actuación, se destacó por su capacidad de manejar el arte desde detrás de cámaras. Si bien sus mundos se cruzaron muy a menudo, ellos lograron conocerse cuando él estaba filmando una serie para Pol-Ka, en 2007. Desde ese día hasta ahora, nunca se distanciaron.

El amor entre ellos se hizo fuerte, y compartieron importantes avances personales. No obstante, decidieron alejarse de cualquier mediatización, y mantuvieron su historia de amor en privado. En 2009, una noticia emocionó a sus fanáticos y marcó a la pareja para siempre. Su hija Aurora Colombo nació el 3 de noviembre, y se robó el corazón de todos. En varias entrevistas, el propio Felipe expresó su emoción y la consideró como "lo más maravilloso que me ha pasado".

Felipe Colombo, Cecilia Coronado, y su hija Aurora

El motivo por el que Cecilia Coronado no aceptó la propuesta de matrimonio de Felipe Colombo

Esto fue el inicio de una familia que, hoy en día se mantiene unida, y para muchos el paso para el casamiento tan esperado. La propuesta de matrimonio ocurrió, pero no recibió la respuesta esperada. El ex Rebelde Way contó que tuvo ganas de cumplir con ese mandato pero que en su intento fracasó, y ella contó los motivos por los que dio su sentencia. “No fue una propuesta muy elaborada, tampoco”, acusó al no haber sido seducida por el actor. Pero esto no los separó, y los mantuvo más unidos que nunca.

Actualmente, Felipe Colombo y Cecilia Coronado mantienen una relación de más de 17 años, y se vuelve una de las más duraderas en la televisión argentina. Su romance fue creciendo a pasos pequeños, y formaron una familia fuerte que se acompaña en todo momento. Mientras que el actor sigue con su gira con Erreway, la vestuarista y su hija muestran su apoyo en todo momento. Sus seguidores siguen enamorados de esta pareja, que mantiene su fuerza a pesar de los años, y que logró robar los corazones de todos.

A.E