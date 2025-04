“No voy a poder formar parte esta vez”. Con esa frase, Luisana Lopilato rompió la ilusión de miles de fanáticos que esperaban verla una vez más en el escenario, junto a Benjamín Rojas, Felipe Colombo y Camila Bordonaba, en la esperada gira Juntos otra vez, que marcará el regreso de Erreway en este 2025.

El anuncio, hecho por la propia actriz desde Vancouver, Canadá, llegó a través de un video en TikTok en el que, con tono cálido y sincero, compartió la razón de su ausencia. “Sé que se pusieron re contentos con la vuelta de Erreway, yo también me puse muy feliz por ellos… pero esta vez no voy a poder estar”, dijo, y dejó flotando una posibilidad: “Quién te dice que alguna vez me subo en algún show y los visito”, manifestó.

Lejos de los escenarios musicales, la vida de Luisana Lopilato hoy está atravesada por compromisos profesionales y familiares. Casada con el cantante Michael Bublé y madre de cuatro hijos, tiene por delante un año laboral cargadísimo.

El regreso de ErreWay

Por qué Luisana Lopilato no forma parte de la vuelta de ErreWay

En marzo comenzó el rodaje de una película en Vancouver, producida por Amazon. En mayo, regresará a la Argentina para encabezar el elenco de Pepita la pistolera, un film basado en la historia real de una famosa delincuente argentina. Para la segunda mitad del año, ya tiene un tercer proyecto en carpeta, posiblemente en España. “Estoy con mucho trabajo. Son proyectos que vengo deseando hace bastante y que me tienen muy entusiasmada”, explicó la actriz en su momento.

El regreso de Erreway fue anunciado con bombos y platillos desde la cuenta oficial @errewaytour2025, con un video en el que Rojas y Colombo emprenden un viaje hacia una casa misteriosa. Del otro lado de la puerta los espera Bordonaba, completando el trío original. Pero para los fans, faltaba una pieza fundamental: Mía Colucci, la fashionista temperamental que marcó a toda una generación. Su ausencia no pasó desapercibida. De hecho, en redes sociales, muchos lo dijeron sin vueltas: “Sin Luisana no es lo mismo”.

Aunque su agenda no le permite comprometerse con la gira, el mensaje dejó una puerta abierta a la ilusión. ¿Se subirá al escenario en algún show puntual? Nadie lo sabe. Pero la sola posibilidad basta para mantener viva la expectativa.

De momento, el tour Juntos otra vez comenzará el 24 de abril de 2025 en Quito, y continuará por Guayaquil, Lima, Nápoles, Madrid y Barcelona. Además, en Argentina ya agotaron todas las ventas de entradas, anticipando así uno de los shows más esperados del año.

Luisana Lopilato fue parte esencial del fenómeno Rebelde Way, la telenovela juvenil que conquistó no solo a América Latina, sino también a España, Israel e Italia. Su personaje, Mía, trascendió la pantalla para convertirse en ícono pop, y su presencia fue clave en la banda Erreway, que supo llenar estadios y vender millones de discos.

