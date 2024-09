Susana Giménez dejó atrás su estadía en Uruguay y durante el último tiempo retornó a la actividad pensando en volver a la pantalla chica de la República Argentina, tras también haber tenido actividad en el teatro. En este marco, confirmó que debido a que Javier Milei hablaría este domingo 15 de septiembre en cadena nacional posponga su programa.

El motivo por el cual decidió posponer su programa Susana Giménez

Debido a la cadena nacional y el discurso de Javier Milei, presidente de la Nación, desde la Casa Rosada le pidieron a la diva de la televisión nacional si podía reprogramar su gran vuelta. Susana Giménez fue quien reveló está información. Por lo tanto, volverá a la actividad este domingo 22 de septiembre, desde las 22:00 hs.

Karina Milei, hermana del jefe de Estado que fue elegido por los argentinos y representa al partido de La Libertad Avanza, fue la encargada de comunicarse con el productor de la actriz y modelo. “No puedo volver este domingo porque me llamaron desde el Gobierno, específicamente la señora Karina Milei. Ella habló con mi productor y le dijo: ‘Con el presidente Javier le queremos pedir perdón, sabemos que quieren debutar, pero él va a dar a conocer el presupuesto nacional", expresó la amiga de Mirtha Legrand en Olga.

El contexto es que Javier Milei hablaba en cadena nacional para presentar el presupuesto nacional y que los argentinos lo conozcan. En este marco, Susana Giménez agregó: "Claro, porque la gente está en la casa y lo puede escuchar tranquilo, ¿qué vamos a hacer? Por algo será”.

Susana Giménez tiene planeado entrevista a Javier Milei

El cocinero y panelista de uno de los programas de Olga, Damián Betular, le consultó si tiene planificado entrevistarlo y Susana Giménez respondió: “Yo creo que sí. Yo hablé con él dos veces porque me llamó para venir. Y yo le dije: ‘Señor presidente...’. Odio a los que piensan que se conocen de toda la vida. No le podía decir: ‘Oíme, Javi...’. Y le dije: ‘Yo no estoy al aire y no sé mucho de política. Necesito ver un poco de lo que hace, enterarme lo que pasa en el país y después hacerle una nota". También recordó que entrevistó a Macri, Menem, De la Rúa, entre otros.

Cabe resaltar que la conductora tenía programada un reportaje con Javier Milei al comienzo del 2024, pero la misma no se pudo dar por la pantalla de Telefe debido a que Susana Giménez tuvo un tema de salud que no le permitió afrontar el compromiso pactado desde hacía un tiempo.

