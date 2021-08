Preocupa la salud de Morena Rial: tuvo que suspender una operación estética

Hace un par de días atrás, Morena Rial contó en “Los Ángeles de la Mañana”, que iba a venir de Córdoba a Buenos Aires para realizarse una nueva cirugía estética. Si bien no dio muchos más detalles, la hija de Jorge Rial no pudo pasar por el quirófano y lo contó en las redes sociales.

Consultada por uno de sus seguidores, Morena confesó: “Tenía fecha de operación para hoy, pero como me dio un poco de anemia, no puedo entrar al quirófano así y no me pude operar hoy…pero, seguramente, lo haré la semana que viene”.

Ella siempre resaltó que sería una operación en su "panza" y el médico a cargo sería Diego Órdenes, que es especialista en Lipoescultura anatómica.

La foto de Facundo Ambrosioni, ex de More Rial, que despertó rumores de romance

Mientras More Rial comienza un nuevo camino en la política, su ex pareja Facundo Ambrosioni, se mostró muy cercano a una sensual morocha.

El joven cumplió 22 años y compartió algunas imágenes en su Insta Stories donde sus amigos más íntimos le dedicaron mensajes. Sin embargo, fue el post con una morocha llamada Candela, la que llamó la atención. "Feliz cumple bombón", escribió la muchacha en cuestión junto a la postal en la que se lo ve muy cerca de ella.

Aunque él no hizo oficial este romance, la joven acostumbra a subir algunas fotos con el ex de More Rial a pesar de que, en los últimos días, decidió cerrar su cuenta y mantenerla privada.

Días atrás, More Rial se refirió a su vínculo con Ambrosioni, papá de su hijo, y confirmó que mantiene una buena relación. “Con Facu nos llevamos bien, seguimos separados. Él es el papá de Fran y siempre intentamos entendernos y llevarnos de la mejor manera” explicó en sus redes.