Gianinna Maradona y Benjamín Agüero están haciendo un inolvidable viaje por España. La hija del 10 decidió escaparse unos días para disfrutar del verano europeo y en su cuenta de Instagram compartió un resumen del primer tramo del viaje, aunque no estuvo a salvo de los comentarios de los haters.

En esta primera parte del viaje por España, la hermana de Dalma Maradona y su hijo pasearon por Ibiza, Madrid y Barcelona. En sus redes sociales se han podido ver algunas tiernas postales de esta travesía que están realizando madre e hijo.

Ante los ataques que recibió en redes, la hija de Claudia Villafañe no se quedó callada y expresó en sus historias de Instagram: "Estoy haciendo el segundo tramo del viaje increíble que hicimos con mi hijo pero no quería dejar de hacerles una aclaración a los que no soportaron el primer video y destilaron veneno: No lo miren. No es apto para envidiosos".

Cómo es el viaje de Gianinna Maradona y Benjamín Agüero

Madre e hijo viajaron en primera clase y al llegar no han dejado de disfrutar de la gastronomía local, de los días soleados y las altas temperaturas en la playa, las compras en locales de lujo y paseos por los principales puntos de atracción de Barcelona.

Además, Gianinna Maradona aprovechó la oportunidad para reunirse con amigos, beber tragos y cerveza, pasear por la noche en las calles madrileñas y que su hijo, Benjamín Agüero pase tiempo con los afectos que están lejos.